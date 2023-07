Trasporto aereo sostenibile: patto tra DHL Global Forwarding e IAG Cargo

DHL Global Forwarding e IAG Cargo fanno passi avanti per il trasporto aereo sostenibile: annunciata una partnership strategica nel settore del carburante per l’aviazione sostenibile

DHL Global Forwarding, specialista del trasporto aereo e marittimo del Gruppo Deutsche Post DHL, e IAG Cargo annunciano una partnership strategica nel settore del carburante per l’aviazione sostenibile (SAF). DHL ha firmato un contratto per l’acquisto di 11,5 milioni di litri di SAF per la riduzione delle emissioni da trasporto Scope 3 nel 2023. Il SAF, certificato dall’International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) e prodotto in modo sostenibile da fonti di scarto quali olio da cucina esausto e scarti alimentari, nel ciclo di vita produce emissioni inferiori di almeno l’80% rispetto al carburante per aerei convenzionale. La partnership segna un’altra pietra miliare nel percorso verso un trasporto aereo più sostenibile ed è in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Deutsche Post DHL, che mira a raggiungere una logistica a emissioni net-zero entro il 2050 e utilizza solo SAF prodotto in modo sostenibile.

“Siamo certi che la creazione di un settore del trasporto merci più sostenibile possa essere realizzata solo collaborando. Per questo motivo, siamo costantemente alla ricerca di altre aziende e siamo molto felici di annunciare la nostra nuova partnership con IAG Cargo. Dobbiamo agire ora per costruire un futuro sostenibile”, ha dichiarato Thomas Mack, Global Head di Air Freight di DHL Global Forwarding.

“Noi di IAG Cargo ci impegniamo costantemente per ridurre il nostro impatto ambientale, collaborando con colleghi, clienti e partner per integrare il pensiero “sostenibile” in tutta l’azienda ed essere pronti per il futuro. IAG è stato il primo gruppo aereo europeo a impegnarsi affinché il 10% dei voli fosse alimentato da SAF entro il 2030 e questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti verso questo obiettivo”, ha aggiunto David Shepherd, Chief Executive Officer di IAG Cargo. La nuova partnership tra DHL Global Forwarding e IAG Cargo è stata annunciata durante un evento presso la raffineria Phillips 66 Humber, dove viene prodotta una parte del SAF.