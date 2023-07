Synaptec annuncia un ordine per un sistema di sensori da Proserv

Synaptec Ltd, fornitore scozzese di sistemi di monitoraggio elettrico passivo per le reti elettriche, ha annunciato di aver ricevuto da Proserv, leader mondiale nella tecnologia dei controlli, un consistente ordine di gruppi di sensori. Questi saranno integrati nel sistema di monitoraggio dei cavi ECG™ di Proserv, che sarà installato in un importante parco eolico offshore per valutare le condizioni e l’integrità dei cavi intra-array.

L’esclusiva tecnologia dei sensori di Synaptec consente di misurare a distanza e in modo passivo le proprietà elettriche e meccaniche in una miriade di punti all’interno degli array di turbine eoliche. Il sistema ECG incorpora queste misurazioni con altri dati dei sensori, fornendo all’operatore del parco eolico informazioni in tempo reale sullo stato e sulle prestazioni dell’infrastruttura dei cavi.