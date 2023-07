Sabbia in radio e in digitale con la canzone “280”

In radio e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “280” (Hummingbird Muzik) il nuovo singolo di SABBIA

“280” è un brano introspettivo nato dall’esigenza di sfogare l’amarezza di un sentimento cupo, in cui i pensieri portano ad immaginarsi un litigio tra le mura di casa. Il pezzo scritto da Sabbia e composto insieme a Davesoul con mix e master a cura de “Anima Studios” di Mantova.

Spiega l’artista a proposito del brano: “280 parla di come mi sono sentito una sera di agosto, tra le righe di una discussione tra me, lei e tutto ciò di bello che ci circondava. Non serve aver vissuto letteralmente quel momento: basta immaginarlo per capire quanto sia vicino ai pensieri di ognuno di noi”.

Biografia

Sabbia (all’anagrafe Antonio Saia) nasce nel ‘96 a Barcellona P. G. (Me) ed inizia a dedicarsi al suo progetto musicale dopo il liceo.

La sua musica crea un collegamento tra la tradizione cantautorale italiana e le sonorità pop urban anni ‘80, in un R&B moderno con note agrumate e radiofoniche.

Il suo percorso musicale inizia nel 2021 partecipa alle finali del festival “Je so pazzo” e successivamente alle finali del Tour Music Fest a Catania.

Il 2022 segna l’esordio discografico di Sabbia e l’inizio della collaborazione con Hummingbird Muzik con il singolo “In un mondo che non conoscevo” e continua l’attività live partecipando come finalista alle selezioni per “Uno Maggio Taranto” a Bergamo, esibendosi a Mantova, Brescia e Milano ed alle selezioni di “Area Sanremo” che gli varranno la partecipazione come ospite nel 2023 a “Casa Sanremo”.

Dopo i singoli “Frequenze” e “Zucchero”, nel 2023 continua la sua attività discografica pubblicando il singolo “280”.