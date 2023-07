Posata la chiglia del nuovo mega yacht Admiral GC Force 73

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la posa della chiglia del mega yacht GC – Force 73 metri, nuovo gioiello della flotta Admiral

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la posa della chiglia del mega yacht GC – Force 73 metri, nuovo gioiello della flotta Admiral. La vendita di questo motoryacht, perfezionata ad inizio anno, avvalora il percorso di sviluppo di TISG consolidando la sua posizione quale player globale di riferimento nel segmento per gli yacht di grandi dimensioni. La costruzione dello yacht verrà coordinata dal team The A Group guidato da Richard Hein nella veste di Owner’s Representative.

Il nuovo megayacht Admiral di 73 metri sarà realizzato in acciaio con sovrastruttura in alluminio per consentire traversate oceaniche in assoluto comfort. Gli esterni, curati dal Centro Stile di The Italian Sea Group, sono caratterizzati da linee eleganti, ampi spazi di vivibilità sui ponti e spaziose vetrate mentre il design degli interni è affidato allo studio di design FM Architettura. La consegna del nuovo Admiral GC-Force 73 è prevista per il 2026.