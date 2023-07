Linea Verde Sentieri tra Alta Valsesia e Castelsaraceno

Nella mattinata su Rai 1 torna Linea Verde Sentieri: un viaggio dagli itinerari piemontesi dell’Alta Valsesia a Castelsaraceno ‘Pz’, il borgo lucano “a forma di cuore”

Sabato 22 luglio 2023 “Linea Verde Sentieri” esplora gli itinerari piemontesi dell’Alta Valsesia con particolare attenzione ad Alagna, all’ombra del maestoso Monte Rosa, la cima che da sempre affascina alpinisti ed escursionisti di tutto il mondo. L’alpinista Lino Zani e l’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi, con la partecipazione dell’esperto di montagna Gian Luca Gasca, ci guidano in un’esperienza a stretto contatto con la natura e con la storia di chi – come il popolo walser – sin dai tempi più remoti ha deciso di vivere asperità e meraviglie di questo territorio. Proprio sulla storia dei Walser si concentra Margherita, visitando gli antichi borghi che, dal XIII secolo in poi, sono stati fondati e popolati da questo popolo di origine germanica.

Dal Museo Walser di Alagna fino a San Gottardo di Rimella, visitiamo cantieri di case costruite con gli antichi metodi e incontreremo un’artigiana dedita al “puncetto valsesiano”, il tipico pizzo ad ago. Con Lino, invece, saliamo lungo i sentieri che, da Alagna, ci portano verso le spettacolari cime della zona, raggiungendo il rifugio Barba Ferrero, luogo da cui si gode di una vista unica sul massiccio montuoso più esteso delle Alpi. Nel corso della puntata Gian Luca Gasca intervista Marco Giardino, del Comitato glaciologico italiano, a proposito dei cambiamenti climatici che stanno modificando le nostre montagne. Incontriamo inoltre i ragazzi dell’Eagle Team, il gruppo di giovani alpinisti che il CAI ha selezionato per una spedizione in Patagonia. La puntata è stata realizzata in collaborazione con Visit Piemonte e con il Club Alpino Italiana.

A seguire un ponte tibetano da record, i resti di un antico mulino ad acqua, un matrimonio tra alberi in un’antica faggeta. E poi i tracciati del CAI che propongono escursioni nella natura per tutti i gusti e ogni fascia di età.

La seconda puntata di Linea Verde Sentieri è interamente dedicata a Castelsaraceno ‘Pz’, il borgo lucano “a forma di cuore” che sorge sul punto di incontro fra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese, recentemente premiato con la bandiera Arancione del Touring Club per la sua bellezza del suo territorio naturale. Non a caso il ponte tibetano che collega le due sponde del fiume Raganello è stato ribattezzato “Ponte tra i due Parchi”: un’ardita struttura di 586 metri di lunghezza, sospesi a 80 metri di altezza sul canyon. Percorrendo il sentiero che parte dal centro abitato, Margherita va invece alla scoperta del Mulino Mancuso, un antico stabilimento di macina che sfruttava l’energia idrica del corso d’acqua. Un territorio dove persistono tradizioni che rivelano il forte legame di sacralità tra gli abitanti e i luoghi circostanti. Ad esempio, nel culto verso la Madonna nella contrada di Frusci, dove sorge una piccola chiesa immersa nel bosco e dedicata all’Assunta, meta di pellegrinaggi e atti di devozione. Oppure nella Festa della Ndenna, un antichissimo rito pagano che risale alla notte dei tempi, durante il quale si celebra l’unione arborea tra un faggio e un abete, a propiziare la fertilità e l’abbondanza. Spazio anche all’escursionismo sportivo, con l’esperto di montagna Gian Luca Gasca che illustra le caratteristiche tecniche dei sentieri CAI in Basilicata e incontra su una falesia i componenti di Eagle Team, il gruppo di giovani arrampicatori del CAI che si sta preparando a un’impegnativa spedizione alpinistica in Patagonia, prevista nel febbraio 2025. Linea Verde Sentieri è un programma realizzato dalla Rai in collaborazione con il Comune di Castelsaraceno e con Club Alpino Italiano.