I Trust the Mask pubblicano il singolo “Our Fault”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Our Fault”, il nuovo singolo dei Trust the Mask, duo electro pop, che anticipa l’album

Dopo “Will you come?”, pubblicato a marzo 2023 e “Otaku”, uscito ad aprile, il duo elettronico sperimentale Trust The Mask, formato da Elisa Dal Bianco e Vittoria Cavedon, torna con un nuovo singolo, “Our fault”, terzo e ultimo brano anticipatorio del suo album d’esordio, “Idiom”.

«Una lettera alla Terra, un tentativo di chiederle scusa per aver superato il limite». Un brano che affronta con delicatezza il rapporto uomo/natura e tratta tematiche ambientaliste.

«Nato durante il lockdown, quando sembrava chiaro che la Natura stesse lanciando un messaggio terribile dopo secoli di abusi. Un brano iniziato sperimentando arpeggi su una fisarmonica vintage a cui sono stati aggiunti synth analogici, pipe organs virtuali e layers di campioni corali. Ancora una volta è la splendida voce di Vittoria a guidare la narrazione, come una coscienza che ci ricorda tutti gli errori di cui l’umanità si è macchiata» – TRUST THE MASK

Come tutto l’album, “Our fault” è stato registrato durante un progetto di residenza artistica nello storico Bronson Club di Ravenna con la supervisione del produttore Bruno Dorella (OvO, Bachi da Pietra, Ronin), registrato da Andrea Cola (R.Y.F, Sunday Morning), completato presso lo Stonebridge studio. Poi mixato da Paolo Canaglia e masterizzato da Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher) presso il suo studio La Distilleria a Bassano Del Grappa.

Una nuova anticipazione dell’imminente “IDIOM”, in uscita a giugno per Bronson Recordings. Un disco fatto di sperimentazione e caos creativo, nel quale l’abilità di Trust The Mask nel mescolare l’analogico e il sintetico, il fisico e il digitale, si manifesta in tutta la sua forza.

Trust the Mask è un duo electro-pop formato dalla musicista e compositrice Elisa Dal Bianco e dalla cantante Vittoria Cavedon. Elisa proviene da un percorso di studi classici presso il Conservatorio di Vicenza e si avvicina successivamente allo studio della musica elettronica presso l’Accademia e poi presso il CIMM College della Biennale di Venezia. Vittoria si approccia al canto da autodidatta, studia privatamente e dal 2015 prende parte a diversi progetti musicali.

Emerso dal suo bozzolo concettuale, nel 2021, il duo inizia il suo viaggio con il debutto ipnotico e tribale di “Solstice Ritual”, seguito dall’ondeggiante “Cloudy Again” e nel 2022 dal lussureggiante “Opaque” e dall’energico “Crisis”. Nell’ottobre 2021 Trust The Mask vince il primo premio come miglior band al concorso Hybrid Music del Comune di Venezia. Nel 2022 si aggiudica la possibilità di collaborare con l’etichetta Bronson Recordings grazie alla quale, in occasione di una residenza artistica, produce e registra il suo primo album, “Idiom”, che verrà pubblicato nel 2023. Sempre nel 2022, il Piemonte Global Sound Network lo seleziona, in rappresentanza del Veneto, per esibirsi al festival Reset all’Off Topic di Torino.

Molto più di un semplice nome d’arte: intrigante e in opposizione all’idea tradizionale dell’indossare una maschera, Trust The Mask non si nasconde.