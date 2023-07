Grimaldi Lines sul Cloud in partnership con Oracle e Var Group

Grimaldi Lines ha scelto un modello ibrido di gestione IT, intraprendendo con il cloud di Oracle (OCI – Oracle Cloud Infrastructure) un nuovo percorso digitale

Il Gruppo Grimaldi – compagnia leader a livello internazionale per il trasporto marittimo di merci e passeggeri con servizi di alta qualità – ha scelto, insieme a Var Group e Oracle, un modello ibrido di gestione IT, intraprendendo con il cloud di Oracle (OCI – Oracle Cloud Infrastructure) un nuovo percorso digitale. Negli ultimi 15 anni il business legato al trasporto marittimo dei passeggeri è sensibilmente cresciuto grazie anche all’apertura di nuove rotte. Per sostenere questa crescita in un settore strategico del Made in Italy, il Gruppo Grimaldi ha individuato la necessità rendere i sistemi IT più efficienti, scalabili e soprattutto più sicuri, scegliendo il paradigma tecnologico del cloud. Il passaggio da un modello di gestione dell’IT completamente in-house a un modello ibrido ha rappresentato una sfida importante, che ha richiesto uno sforzo sensibile e un cambiamento radicale. Non solo un uso di tecnologie moderne, ma anche la ricerca della miglior efficienza operativa: l’utilizzo dei servizi cloud sta infatti consentendo a Grimaldi di rispondere in maniera efficace alla stagionalità tipica di questo business. Il nuovo approccio supporta l’azienda rendendo più rapidi i processi e ottimizzando gli investimenti IT. “Grazie al suo Centro di Competenza Oracle, Var Group si è dimostrato un partner di valore per l’introduzione dei servizi cloud su Oracle OCI: ci ha accompagnato in tutto il percorso di adozione del nuovo sistema con professionalità, garantendoci efficienza e continuità operativa”, ha dichiarato Giulio Capacchione, CIO del Gruppo Grimaldi.

“La strada verso il cloud è ricca di occasioni e potenzialità che, ne siamo certi, continueremo a cogliere e sfruttare insieme a Oracle e Var Group.” Inizialmente la piattaforma IT a supporto dell’Area Turismo di Grimaldi era interamente basata su tecnologia database Oracle, ma la “continuità” sul vendor, le tecnologie OCI (Oracle Cloud Infrastructure) – che comprendono la gestione dei dati in cloud insieme ad altri servizi, fruibili tramite cloud – hanno reso interessante e conveniente, anche in termini economici, la scelta di OCI. I costi molto competitivi d’ingresso e uscita dal cloud sono uno dei punti di forza di Oracle. Nell’affrontare per la prima volta un progetto così articolato utilizzando il cloud, il Gruppo Grimaldi ha dovuto individuare un interlocutore solido e con una forte expertise in ambito Oracle Cloud, che potesse supportare l’azienda sia nella fase di migrazione sia in quella successiva di gestione del sistema.