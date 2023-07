Dove si trova l’aspartame, potenzialmente cancerogeno per l’OMS

L’aspartame è ‘potenzialmente cancerogeno’ per l’Organizzazione Mondiale della Sanità: dalle bevande zuccherate alle merendine, ecco dove si trova

L’aspartame è entrato ufficialmente nella lista degli alimenti potenzialmente cancerogeni. La decisione dell’Oms arriva oggi, dopo un lungo confronto sulle ricerche effettuate fino ad oggi. In realtà, la quantità di aspartame che si consuma in media giornalmente, non comporta rischi per la salute.

DOVE SI TROVA L’ASPARTAME

Come si legge sul portale dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), l’aspartame è un edulcorante artificiale intenso. Si presenta come una polvere bianca e inodore ed è circa 200 volte più dolce dello zucchero. Proprio per questo suo alto potere dolcificante, bastano meno quantità per dolcificare un alimento o una bevanda, rendendolo il sostituto ideale dello zucchero per chi segue un’alimentazione ipocalorica.

Viene utilizzato, ad esempio, nelle bevande ‘zero’ o ‘light’, alle volte anche dove indicato ‘sugar free’. Il suo impiego comprende anche prodotti dietetici in generale e per il controllo del peso, ma anche caramelle, gomme da masticare, dolci e dessert, prodotti lattiero-caseari, nonché come dolcificante da tavola.

Nell’Unione europea l’etichetta sui prodotti alimentari contenenti aspartame deve dichiarane la presenza, indicandone il nome o il suo numero con la E davanti (E 951).