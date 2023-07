Diabete di tipo 2: 7 nuovi casi su 10 dipendono da dieta povera

È risaputo che la dieta ha un ruolo fondamentale nel rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine lo conferma

È risaputo che la dieta ha un ruolo fondamentale nel rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine ha stimato che nel 2018 circa 7 nuovi casi di diabete di tipo 2 su 10 in tutto il mondo siano attribuibili all’assunzione subottimale di 11 fattori dietetici.

Questi risultati informano le priorità dietetiche e la pianificazione della salute pubblica e clinica per migliorare la qualità della dieta e ridurre l’incidenza della malattia a livello globale.

Il diabete di tipo 2 è uno dei principali determinanti di morbilità e mortalità a livello globale, con enormi conseguenze economiche e sociali. Tra il 1980 e il 2020-2021, il numero di adulti con diabete (che nel 90% dei casi è di tipo 2) è aumentato da 108 a 537 milioni, con un corrispondente aumento dell’obesità da 100 a 764 milioni di adulti.

Si tratta di un fenomeno globale, in quanto nessuna nazione ha registrato un calo del diabete o dell’obesità negli ultimi 40 anni. Il diabete crea oneri straordinari su individui, famiglie, nazioni e sistemi sanitari, causando un decesso su otto e aumentando il rischio di malattie cardiovascolari, declino della funzione renale, steatosi epatica, cecità, tumori, malattia da coronavirus 2019 e altre malattie infettive. Non tenere sotto controllo la malattia, considerato il costante aumento della prevalenza, decimerà la salute della popolazione, la produttività economica e la capacità dei sistemi sanitari in tutto il mondo, hanno premesso gli autori.

Diversi fattori dietetici hanno una forte evidenza di effetti eziologici sull’insorgenza della malattia, sia direttamente (ad esempio attraverso cambiamenti nei livelli di glucosio nel sangue, insulino-resistenza, steatosi epatica, infiammazione, microbioma intestinale o altri percorsi indipendenti dall’indice di massa corporea) o mediata dall’aumento di peso. Questo include delle relazioni dirette e associate al BMI correlate a un’elevata assunzione di bevande zuccherate e di carni lavorate e a un basso consumo di cereali integrali e yogurt, nonché relazioni associate al BMI con una ridotta assunzione di noci, semi e frutti.

Aumento enorme dei casi di diabete attribuibili a una dieta povera

I ricercatori guidati da Meghan O’Hearn, ricercatrice presso la Friedman School of Nutrition Science e Policy alla Tufts University, hanno condotto un modello comparativo di valutazione del rischio per comprendere meglio gli effetti che 11 fattori dietetici (assunzione eccessiva di riso e grano raffinati, carni lavorate, carne rossa non trasformata, bevande zuccherate, patate e succhi di frutta e assunzione insufficiente di cereali integrali, yogurt, frutta, noci e semi e verdure non amidacee) hanno avuto sul peso proporzionale e assoluto dei nuovi casi di diabete di tipo 2 nel 1990 e nel 2018.

Ne è emerso che nel 2018 la prevalenza globale del diabete di tipo 2 attribuibile alla dieta è aumentata del 2,6%, che si traduce in circa 8,6 milioni di casi in più rispetto al 1990. I ricercatori hanno stimato che l’assunzione non ottimale degli 11 fattori dietetici fosse responsabile di circa 14,1 milioni di nuovi casi di diabete di tipo 2, che rappresentano il 70,3% dei nuovi casi in tutto il mondo. Il contributo maggiore derivava dal consumo eccessivo di carne lavorata (20,3%), di riso e grano raffinati (24,6%) e da un’assunzione insufficiente di cereali integrali (26,1%).

L’analisi ha anche rivelato che una dieta povera è responsabile di una percentuale maggiore di insorgenza di diabete di tipo 2 negli uomini rispetto alle donne, negli adulti più giovani rispetto a quelli più anziani e nei residenti urbani rispetto a quelli rurali. Sono state anche osservate differenze significative nei driver dietetici del diabete di tipo 2 tra le regioni del mondo.

«I nostri risultati aiutano a informare le priorità nutrizionali per i medici, in quanto incoraggiano scelte dietetiche sane» ha affermato O’Hearn. «Il messaggio dovrebbe concentrarsi sul miglioramento della qualità dei carboidrati consumati, aumentando l’assunzione di cereali integrali, frutta e verdura, fagioli e legumi e riducendo il consumo di riso e grano raffinati oltre che di bevande zuccherate, e riducendo l’assunzione di carni rosse e trasformate.

A livello nazionale, negli Stati Uniti è stato rilevato che circa il 73% dei nuovi casi di diabete di tipo 2 (circa 2.800 casi per milione di abitanti) era dovuto a una dieta povera nel 2018. Degli 11 fattori dietetici valutati, il maggiore contributo derivava dall’assunzione elevata di carni trasformate (33%), un basso consumo di cereali integrali (32%), un elevato consumo di bevande zuccherate (16%) e di carni rosse non trasformate (15%), con un onere stimato per ogni singolo fattore dietetico non additivo.

«Il messaggio per i medici di base è che una dieta povera, sia direttamente che attraverso i suoi effetti sull’aumento di peso, è un serio driver del diabete di tipo 2 a livello globale» ha sottolineato O’Hearn. «I medici di base dovrebbero incoraggiare scelte alimentari sane in tenera età e riconoscere le disparità nel carico alimentare del diabete di tipo 2 in base al livello di istruzione e tra coloro che vivono nelle aree rurali rispetto a quelle urbane».

