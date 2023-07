Claudio Rigo in radio e in digitale con il singolo “Luce”

Si intitola “Luce” il nuovo singolo di Claudio Rigo: il brano è disponibile in radio e online sulle piattaforme streaming

In un periodo in cui niente sembra durare, “Luce” immortala uno di quegli incontri che, al contrario, lasceranno un segno per sempre. “Perché certi incontri faran sempre rumore Senza chiedersi che cosa sarà O non sarà”. È questa una delle rime che meglio riassume il messaggio della nuova ballata pop romantica del cantautore torinese Claudio Rigo, il cui pianoforte continua a rimanere al centro del proprio percorso musicale.

Claudio Rigo nasce a Torino dove studia, vive e lavora fino al 2010. Dopodiché si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Inizia fin da piccolo a suonare e a studiare il pianoforte, sostiene gli esami presso il Conservatorio di Alessandria.

Tra gli anni ‘90 e 2000 conduce la carriera di pianista di piano bar in giro per l’Italia. Poi interrompe e si dedica all’attività prima di imprenditore, e poi di dirigente, di aziende del campo tessile, attività attuale, e in questi ultimi tre anni ha ricominciato ad incidere nuovi brani. È un cantautore totalmente auto prodotto.