TüV Rheinland certifica i robot mobili autonomi MiR600 e MiR1350 di MiR

TüV Rheinland ha certificato 13 diverse funzioni di sicurezza sui robot mobili autonomi (AMR) MiR600 e MiR1350 di MiR

TüV Rheinland ha certificato 13 diverse funzioni di sicurezza sui robot mobili autonomi (AMR) MiR600 e MiR1350 di MiR in conformità con gli standard di settore ISO 13849-1. Con il marchio di approvazione da parte dell’organizzazione di test e certificazione di terze parti, i clienti che desiderano utilizzare gli AMR MiR avranno, da ora in poi, la garanzia indipendente che le funzioni di sicurezza siano implementate e soddisfino gli standard internazionali. Secondo il presidente di MiR, Jean-Pierre Hathout, le certificazioni sono un passo fondamentale per MiR per attribuire sempre più fiducia verso gli AMR, al marchio MiR e alle singole linee di prodotto.

“Queste certificazioni fanno parte della nostra naturale e continua attenzione alla sicurezza e alla qualità – ha affermato Hathout – Consideriamo gli standard e le certificazioni strumenti importanti per garantire prodotti affidabili e, con la convalida di TüV Rheinland, abbiamo dimostrato che i nostri robot soddisfano i più elevati standard internazionali di sicurezza e qualità”.

Le certificazioni TüV attestano che MiR è in grado di garantire in modo affidabile la qualità delle caratteristiche di sicurezza esaminate durante la produzione in serie degli AMR MiR600 e MiR1350, come richiesto dagli standard di settore ISO 13849-1. Le elevate esigenze di sicurezza e documentazione sono prassi consueta soprattutto tra grandi imprese globali, che sono i principali clienti di MiR. Man mano che il mercato AMR matura, Hathout prevede che la domanda si estenderà.

“Negli ultimi 2-3 anni, abbiamo assistito a un aumento dei clienti con l’aspettativa delle certificazioni di terze parti – ha aggiunto Hathout – In MiR, ci impegniamo ad andare oltre i requisiti di base e contribuire a direzionare l’industria della robotica verso uno standard più elevato, ampliando l’utilizzo di questo tipo di certificazioni”.