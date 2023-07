Real Estate: round di investimento per Welcome Home. Un processo di digitalizzazione in corso e modello di rental a tutela dell’inquilino/proprietario

La corsa verso il mattone traina Welcome Home – azienda che si occupa della gestione completa di immobili residenziali in locazione per medi e lunghi periodi – che chiude l’anno con un fatturato in crescita del 17% a 6.5 milioni di euro. E le prospettive per il 2023 sono decisamente più che positive con una previsione di crescita del 35%, doppia rispetto a quella dell’anno precedente, e importanti investimenti per incrementare i propri servizi e rafforzare la propria presenza in Italia. L’obiettivo del piano industriale 2023-2025 è quello di raggiungere i 10 milioni di fatturato e 2.000 soluzioni immobiliari in gestione.

Nata nel 2013 dall’intuizione di Leonardo Tantone, fondatore e attuale CEO, che ha deciso di adattare all’ Italia il cosiddetto “letting and management” già presente all’estero, Welcome Home è una realtà in forte espansione che gestisce ad oggi circa 1.000 soluzioni immobiliari di cui 700 in Italia e 300 in UK divise tra interi appartamenti e stanze in condivisione.

Welcome Home vede nel primo trimestre la chiusura di un nuovo importante round di investimento da 1 milione di euro, che fa seguito ad altri tre round di 1 milione ottenuti nel 2022 e 1,3 milioni nel 2021 e 0,4 milioni nel 2020, da parte di una serie di banche tra cui la Popolare di Sondrio, Intesa San Paolo, la Sparkasse e Finint.

Le risorse finanziarie permetteranno a Welcome Home di perseguire gli obiettivi di un nuovo piano industriale basato principalmente su due pilastri: una presenza sempre più capillare sul territorio con la possibilità di anticipare ai proprietari i costi delle ristrutturazioni e un’integrazione e digitalizzazione dell’offerta che consentirà ai propri clienti di usufruire dei vantaggi di far parte della community Welcome Home anche in un’ottica di user experience.

Grazie a questo round di investimento Welcome Home ha appena siglato un importante accordo per la gestione di 100 soluzioni immobiliari a Milano, divisi tra immobili cielo terra e appartamenti sparsi, che saranno totalmente ristrutturate e arredate, e altre 150 soluzioni immobiliari andranno ad arricchire il portafoglio di Welcome Home entro la fine del 2023. I 250 nuovi immobili localizzati sia in centro città che in alcune zone semiperiferiche e periferiche, una scelta frutto della volontà di rispondere al problema legato al costo degli affitti in città offrendo soluzioni ready to use a prezzi più accessibili.

Espansione ma anche digitalizzazione tra i progetti in fase di implementazione nel 2023. Welcome Home sta infatti avviando il processo di digitalizzazione del proprio modello di rental che nasce dalla volontà di ampliare e mettere sempre più in connessione la community di oltre 200.000 inquilini e proprietari. Un vero e proprio social di proprietà Welcome Home dove fare incontrare domanda e offerta di case e stanze in affitto principalmente tra privati e facilitando il co-living con l’obiettivo di mettere al centro della ricerca prima le persone e dopo la casa. La Community consentirà ai suoi utenti di trovare il coinquilino perfetto proponendo possibili candidati con i quali si condividono gusti, interessi e stile di vita e offrirà ai proprietari dei servizi di certificazioni al fine di rendere facilmente e legalmente locabile il loro immobile.

Welcome Home si sta infine preparando a rilasciare la nuova App, che consentirà di interconnettere proprietari, gestore e inquilini al fine di digitalizzare l’intero processo dalla prenotazione dell’appartamento on-line: dalla firma del contratto con relativa registrazione automatica e telematica, al rapporto tra inquilini e gestore con richieste di eventuali manutenzioni, condivisione di informazioni e supporto, fino alle schedule del check-out e relative pulizie.

In un mercato che solo ad oggi conta in Italia oltre 6 milioni di case sfitte e seconde case (dati Istat), Welcome Home si appresta a consolidare la propria posizione e a diventare sempre più il punto di riferimento nella gestione degli immobili.

IL MODELLO DI RENTAL WELCOME HOME

Il modello di rental di Welcome Home, basato sia sulla condivisione (co-living) sia sul micro-living e su un servizio a 360° a supporto dei proprietari, rappresenta un approccio innovativo alla gestione degli immobili a reddito che ha trasformato profondamente il mercato degli affitti introducendo nuovi vantaggi per i proprietari e gli inquilini. Questo modello garantisce a tutti gli interlocutori una formula all-inclusive e senza pensieri che offre ai proprietari una maggiore opportunità di guadagno garantito senza gli oneri della gestione di immobili e agli inquilini una formula di locazione che prevede appartamenti Ready to Use.

Welcome Home gestisce prevalentemente contratti a medio e lungo termine e si occupa di tutti gli aspetti relativi all’immobile: dalla ricerca e gestione degli inquilini, alle pratiche amministrative e burocratiche, e di tutte le eventuali manutenzioni. Inoltre, con la formula affitto garantito, oltre alla gestione a 360 gradi, assicura il canone di locazione mensile, anche se l’appartamento è sfitto o l’inquilino non paga. Grazie ad un team di designer, architetti e tecnici, Welcome Home è in grado di gestire e programmare a proprie spese interventi di ristrutturazione e di arredo dell’immobile, per incrementare il valore della locazione.