“Quello che resta” è il nuovo singolo di Francesco Lettieri

Emmekappa/Musa Factory presenta Quello che resta, nuovo singolo di Francesco Lettieri disponibile nelle piattaforme digitali (distribuito da Believe) e in radio. Si tratta del secondo brano che anticipa il nuovo album di prossima uscita del cantautore napoletano già vincitore del premio Music For Change, di Musicultura e del Premio Bertoli. L’anima di Quello che resta è il pianoforte che si muove su armonie non convenzionali, soprattutto nelle strofe, fino ad esplodere nei ritornelli in un grido pop accorato, quasi una richiesta di aiuto e insieme ammissione di colpa, il tutto condito con sapienza ed efficacia dall’elettronica e dalla ricerca sonora del producer Joe Santelli che, con la sua produzione, ha avvicinato le sonorità del brano a un’atmosfera intima e moderna, quasi nordeuropea.

“Quello che resta parla del potenziale di una persona, delle infinite possibilità che un individuo ha alla sua nascita, del numero di strade che ha davanti a sé e del loro ridursi mano a mano che si va avanti con l’età. Nell’esplorare questa riflessione la canzone pone a se stessa e all’ascoltatore una domanda: la strada che scegliamo, alla fine, la scegliamo davvero? O è soltanto ciò che è rimasto, quello che resta, a cui cerchiamo di dare un significato a posteriori? È una canzone che parla del confronto tra chi siamo e chi saremmo potuti essere, tra il sé che si è diventati e le infinite versioni di noi che abbiamo scelto di non essere, un confronto impari e che non ha soluzione se non nel raggiungimento della consapevolezza che non è tanto la strada ad avere importanza quanto il significato che le diamo.” – Francesco Lettieri.