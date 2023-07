Previsioni meteo 21-23 luglio 2023: più fresco al Centro-Nord

Le previsioni meteo del weekend 21-23 luglio 2023: continua l’ondata di caldo al Centro-Sud, temperature in calo sulle regioni centro-settentrionali

Condizioni meteo meno estreme al Nord e parte del Centro in questo weekend, con l’anticiclone nordafricano che inizia a cedere lasciando spazio a correnti più fresche. Regioni settentrionali che vedranno cosi l’arrivo di acquazzoni e temporali sparsi, anche di forte intensità tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, localmente anche con grandinate. Qualche nube in transito anche sulle regioni centrali e la Sardegna, con qualche acquazzone tra Toscana, Umbria e Marche e per lo più asciutto sul resto del Centro.

Più stabile e soleggiato invece sulle regioni meridionali. Caldo in attenuazione al Centro-Nord, mentre al Sud continuerà il clima rovente con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Tempo in miglioramento già da domenica per una nuova espansione dell’anticiclone africano. Saranno comunque ancora molte le città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domani, e dopodomani.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con tempo instabile e possibilità di acquazzoni sparsi. Al pomeriggio instabilità soprattutto su Alpi e Appennino settentrionale, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni in movimento dai rilievi verso le pianure. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori interni peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .