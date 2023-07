Menek in radio e in digitale con il singolo “Grace”

“Grace”, il nuovo singolo di Menek disponibile in rotazione radiofonica e in digitale, racconta lo stato di grazia dell’amore vero

“Grace”, nuovo singolo del cantautore napoletano Menek, è la rappresentazione musicale di uno stato di grazia. Il suo testo racconta quella sensazione in cui ci si ritrova in alcuni istanti della vita o in rari rapporti interpersonali, unici forse. L’amore è la ragione, l’amore è il perché, ma l’amore, quello reale è viversi, sorreggersi, accarezzare le ferite dell’altro guarendole ogni giorno.

“Grace” non è altro che questo, una canzone d’amore, dell’amore vero, di quello che urla in faccia la vita e il dolore, ma che resta sempre e condivide due corpi, un unico cuore e un unico sentire. “Grace” percorre tutte queste dinamiche, dall’estrema felicità alla sofferenza, due anime che soffrono nel corpo e nella mente, ma che si uniscono in questa grazia fisica e mentale, che vive di quell’essenza; una canzone melodica che a volte sussurra e a volte unisce strumenti e copri diversi diventando quasi orchestrale.

Come lo stato di grazia, “Grace” racchiude tutte le emozioni, la dolcezza, la comprensione, la sofferenza e il sogno. Tutto questo tutto risplende e ci dà sempre un motivo. Anche quando la notte è scura e priva di luce e anche quando la persona amata, quasi non riesce più a sentire sé stessa, l’altro, che vive dello stesso cuore, sarà lì a ricordargli quanto bella e meravigliosa sia, quanto sia elemento essenziale di quella grazia che hanno creato.

Menek è l’alter ego musicale del compositore e musicista Domenico Fusco. Nato a Napoli nel 1984, sin da subito dimostra una passione smodata per la musica, cominciando a suonare il piano sin da quando aveva 6 anni; in piena epoca grunge imbraccia la sua prima chitarra elettrica a 14 anni fondando insieme a Fabio Cuoco ed Andrea Di Domenico la band italiana Bliss. All’inizio degli anni 2000 si unisce alla band Dario Bellicoso, e cominciano a girare l’Europa , calcando palchi di tutto rilievo, dal Colostival (Coburg live on stage festival) al Zikkomm Fest del 2002, dove aprono il concerto dei Revolverheld. Partecipano anche al Neapolis Rock Festival, in apertura a Carl Palmer e dopo diverse altre esperienze in band rock e alternative, per le quali ha sempre composto i brani dal testo alla musica, nel 2020 decide di riversare in una chiave esclusivamente personale, tutte le sue emozioni ed ispirazioni, creando il progetto solista Menek. Nella sua vita è riuscito a vedere angoli di mondo lontani, che riporta in musica con uno sguardo consapevole e aperto.

Negli ultimi anni lavorando al fianco del produttore Jacopo Mariotti, ha dato vita a numerose canzoni; un viaggio nella musica senza catene, riversa gli anni e i bisogni del quotidiano e dello straordinario con libertà e senza pressioni. L’arte come esigenza, i generi come le maglie di un libro e le emozioni a guidarti. Nel 2021 comincia la sua collaborazione con il management/etichetta Sorry Mom! / Be NEXT Music; con questa etichetta ha già pubblicato i tre singoli “Real Life“, “Light of Waves” e nell’ultima estate “Sick Sad Love Song“, che hanno riscontrato grande apprezzamento da parte di pubblico e stampa. Il video di Real Life viene citato da Italia Rock tra i migliori 10 del 2021, e i suoi brani sono in rotazione in diverse Radio con copertura nazionale, tra le quali anche Radio Rock e New Sound Level