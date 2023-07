Come attirare clienti durante i saldi: le 5 regole da seguire

Cinque punti chiave per attrarre clienti durante i saldi estivi da Packlink, la piattaforma leader nelle soluzioni logistiche

Come ogni anno in questo periodo, è iniziata la stagione dei saldi in migliaia di negozi in tutta Italia. Dal punto di vista dei rivenditori, si tratta di un’opportunità eccezionale per fidelizzare nuovi clienti. Tuttavia, in un contesto in cui la maggior parte dei negozi offre sconti, il prezzo non è l’unica variabile che i consumatori valutano quando fanno acquisti online. Per questo Packlink, la piattaforma leader nelle soluzioni logistiche, analizza i principali fattori chiave che gli e-commerce dovrebbero tenere in considerazione per attrarre i clienti durante la stagione dei saldi.

1) Spedizione gratuita. Sempre più spesso i consumatori si aspettano che i loro acquisti online non abbiano costi aggiuntivi, soprattutto in un periodo dell’anno in cui trovare il prodotto desiderato in un negozio fisico può essere complicato a causa della mancanza di scorte dovuta agli sconti. Secondo un recente sondaggio condotto da Packlink, il 59% degli italiani indica che le spese di spedizione elevate sono il motivo principale per cui smetterebbe di acquistare da un brand, prima di aver ricevuto un pacco danneggiato (51%) o che l’azienda abbia smarrito la spedizione (41,6%).

2) Politiche di reso semplici e gratuite. Sebbene alcuni marchi stiano iniziando a far pagare i resi online, il 76% degli italiani ritiene che questo servizio debba essere gratuito. Inoltre, avere una procedura di reso semplice può essere un fattore di differenziazione per attirare i consumatori verso il negozio desiderato, soprattutto quando si tratta di un settore competitivo o di un brand emergente.

3) Prezzi competitivi. Nonostante la maggior parte dei negozi tenda ad aderire alla stagione dei saldi e quindi a ridurre i prezzi, i consumatori notano sempre più spesso che gli sconti non sono così interessanti come in passato, quando la situazione economica era più favorevole. Proprio in questo contesto, i consumatori italiani apprezzano ancora di più la possibilità di acquistare i prodotti desiderati a un prezzo accessibile. Infatti, gli italiani classificano il prezzo (69%) come il fattore più importante quando si parla di fedeltà al marchio, anche al di sopra della qualità del prodotto (55,2%).

4) Punti vendita sui marketplace. Soprattutto per le aziende di e-commerce che vogliono farsi conoscere e raggiungere un gruppo più ampio di clienti, il posizionamento dei propri prodotti sui principali marketplace offre una maggiore visibilità al marchio. Infatti, queste piattaforme sono le preferite dai consumatori per gli acquisti, visto che il 79% degli italiani preferisce effettuare i propri acquisti attraverso questo modello piuttosto che sul sito web del marchio (9,6%).

5) Comprendere le esigenze dei clienti. A volte i rivenditori non sono del tutto allineati con le priorità dei loro clienti. Secondo un recente studio di Packlink e Retail Economics mentre i consumatori danno priorità al prezzo del prodotto, i venditori ritengono che la cosa più importante per loro sia la qualità del prodotto (65,9%). Pertanto, per attirare e fidelizzare i clienti, nonché per ottimizzare le vendite, è importante tenere conto delle loro esigenze con il massimo anticipo possibile. La raccolta dei dati (con il consenso) è fondamentale per identificare i clienti e capire cosa stanno cercando, il che a sua volta consente di personalizzare le offerte e le strategie di marketing, nonché gli sforzi di fidelizzazione per ottenere la massima efficienza.

“I ‘periodi di grandi sconti’ stanno diventando sempre più ricorrenti nel mercato odierno. Pertanto, per differenziarsi e trarre vantaggio da questi periodi dell’anno, le aziende di e-commerce devono esplorare quali sono le tecniche più richieste dai loro clienti. Allinearsi al comportamento e alle aspettative dei consumatori è fondamentale per aumentare le vendite”, afferma Noelia Lázaro, Direttore Marketing di Packlink.