Bori sulle piattaforme digitali con l’album “Emotions”

Arriva su tutti i digital store “Emotions” (WD Music Italy), l’attesissimo debut album di Bori, una delle migliori promesse della scena urban italiana

Anticipato dai singoli “Liceo”, “Passatempo”, “Litighiamo per ore” e “Triste da un po’”, approda su tutti i digital store “Emotions” (WD Music Italy), l’attesissimo debut album di Bori, una delle migliori promesse della scena urban italiana contemporanea.

Sorretto dall’intangibile ma potentissimo fil rouge delle emozioni da cui prende titolo e forma e dal tocco ineccepibile di Harley alla produzione, il disco è una profonda immersione nell’universo interiore dell’essere umano, caratterizzato da tutte quelle gradazioni e quegli alti e bassi che danno vita ad un arcobaleno cromatico e sensoriale personalissimo, unico per ciascuno di noi.

In una dimensione triste e malinconica, intrisa però di speranza e desideri, si staglia il racconto di un giovane capace di dar voce ad un’intera generazione, a quei “Figli dell’emo” che si fanno trasportare dal flusso più passionale e struggente dell’amore, e che quando “Qualcosa non va”, si domandano se il discutere, quel “Litighiamo per ore,” sia il prezzo da pagare per vivere un rapporto, se il destinatario del loro sentimento si senta allo stesso modo, “Triste da un po’”, o se li consideri solo come un temporaneo e transitorio “Passatempo”. Una situazione a mezz’aria tra impasse e nostalgia, che li conduce a rifugiarsi nel passato, in quei ricordi di “Qualche anno fa”, dove, tra i battiti del cuore nati sui banchi del “Liceo”, bastava un solo sguardo per riconoscersi, per dirsi, senza l’ausilio della parola, “Hai sofferto quanto me” e da lì, camminare insieme, voler condividere tutto, in un “Ho bisogno di noi” che non imprigiona, ma da cui scaturisce un’unica dipendenza, quella di respirare e vivere una libertà al quadrato.

9 tracce che come capitoli di un racconto inciso nel libro della vita, sfoggiano senza timori le sfumature da cui sono pervasi, dando vita ad un disco dai mille colori, un vero e proprio concentrato percettivo da cui cui osservare il mondo attraverso un’iride policromatico capace di cogliere e catturare un’infinita gamma di “Emotions”.

A seguire, la tracklist dell’EP:

“Emotions” – Tracklist:

1. Figli dell’emo(intro)

2. Qualcosa non va

3. Passatempo (feat. Ethos)

4. Litighiamo per ore

5. Liceo

6. Hai sofferto quanto me (Feat Sac1)

7. Ho bisogno di noi

8. Triste da un po’

9. Qualche anno fa (outro)

Biografia.

Bori, rapper e cantautore italiano classe 2000, si avvicina alla musica durante l’adolescenza, periodo in cui trova nella scrittura un rifugio, una valvola di sfogo ed un luogo sicuro in cui esprimere, senza filtri, barriere e maschere, le sue emozioni, i suoi sentimenti. Ogni testo che prende forma dalla sua penna, è il racconto di esperienze personali, di un trascorso vissuto ed inciso nell’anima, lontano da una narrazione fittizia, artificiosa, volta solo all’ottenimento di una maggiore esposizione e rilevanza mediatica. Un mondo, quello di Bori, prodotto e composto da vicende quotidiane, ferite, gioie, dolori e soddisfazioni intrecciate ed avvolte dalla sua più grande passione, la musica. Un mondo svelato con talento, determinazione, impegno, sensibilità ed attitudine, attraverso ogni suo brano.

