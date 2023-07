Unicorn Mobility è la startup che incentiva il cicloturismo sostenibile

Arriva in Italia, Unicorn Mobility, la startup che incentiva il cicloturismo sostenibile per chi desidera muoversi in città o scoprire nuovi itinerari ad impatto zero

Con il continuo aumento delle emissioni di gas serra e dei livelli di inquinamento dell’aria, è diventato sempre più urgente trovare modalità di trasporto più sostenibili. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in Italia, il settore dei trasporti è direttamente responsabile del 25% delle emissioni di gas a effetto serra e del 30% delle emissioni di CO2. Secondo statistiche dell’ISTAT, il lavoratore medio Italiano spende circa un’ora al giorno per recarsi al proprio luogo di lavoro e per tornare a casa. Per azzerare l’impatto ambientale, ogni azienda dovrebbe piantare 80 alberi per ciascun dipendente. Proprio per incentivare la smart mobility ed incrementare l’utilizzo delle bici elettriche, nasce Unicorn Mobility la startup che punta a rendere più innovativo ed efficiente il mondo della micromobilità fornendo un servizio di eBike chiavi in ​​mano a hotel , campus residenziali ed aziende per offrire a propri clienti, residenti e dipendenti un servizio di mobilità smart e sostenibile, potenziato da un’app interattiva scaricabile sul proprio smartphone.

Nata dall’ingegno ed intuizione di tre imprenditori italiani: Gianluca Iorio, imprenditore nella sharing mobility e già fondatore/CEO dell’azienda MiMoto, Ludovico Tessari e Guy delle Piane, imprenditori seriali e investitori dal comprovato track record. Unicorn Mobility ha già conquistato la fiducia di oltre cento partner, tra cui prestigiosi hotel di fama internazionale come Four Seasons, Angsana Corfu, Il Pellicano, oltre a numerose masserie e alberghi a gestione familiare. Il design minimalista e la tecnologia IoT rendono le eBike di Unicorn Mobility una soluzione intelligente e sostenibile.

Un incentivo al cicloturismo sostenibile

La startup offre agli hotel un servizio per i propri clienti per un’esperienza di mobilità a due ruote completamente automatizzata ed ecosostenibile.

Accedendo all’App di Unicorn Mobility il cliente dell’hotel potrà noleggiare con un click la sua eBike, sbloccando quindi una vasta gamma di servizi come, ad esempio, istruzioni di guida complete e interattive; navigazione con GPS suggerimenti in merito a itinerari e luoghi da visitare nelle vicinanze, anche in base a diversi stili di guida; informazioni complete sullo status del viaggio (distanza percorsa, CO2 risparmiata, percentuale della batteria rimanente), nonché l’opzione di mettere in pausa il noleggio semplicemente bloccando l’eBike tramite App.

Unicorn Mobility offre tour con itinerari creati ad hoc per ciascuna struttura ricettiva, in modo che gli ospiti possano godersi itinerari turistici che valorizzano il territorio, nonché l’artigianato e le produzioni gastronomiche locali.

Welfare aziendale ecosostenibile per gli spostamenti casa-lavoro

Unicorn Mobility fornisce alle imprese una soluzione ecosostenibile di welfare aziendale per gli spostamenti casa-lavoro e un’alternativa, complementare al classico benefit dell’auto aziendale, più sostenibile ed attenta al benessere psicofisico del dipendente. Il servizio di noleggio delle eBike per i propri dipendenti aziendali infatti per i datori di lavoro rientra tra le spese ordinariamente deducibili dal reddito di impresa. Al contempo i vantaggi per i dipendenti sono notevoli. Il lavoratore può usufruire di una soluzione comoda ed esclusiva per gli spostamenti casa-ufficio, ma anche ad uso promiscuo, con notevole risparmio di tempo e riduzione di CO2, incentivando allo stesso tempo il benessere e la salute. Alle imprese offre la possibilità di visualizzare dati in tempo reale circa utilizzi della propria flotta interna grazie a un’innovativa Dashboard personalizzabile. Unicorn Mobility permette a tutte le aziende di combattere il cambiamento climatico e migliorare la salute dei propri dipendenti con una semplice eBike.

Consolidare la propria presenza sul mercato italiano, greco e spagnolo e internazionalizzazione oltreoceano: le sfide future di Unicorn Mobility

Ad oggi l’azienda ha già raccolto capitali per oltre 2 milioni di euro, provenienti da operatori di venture capital, istituzioni finanziarie Europee e family office internazionali attenti al tema dell’ecosostenibilità. “Con questa raccolta – spiegano i fondatori – contiamo di raggiungere più di mille partner tra aziende e strutture ricettive potenziando il mercato italiano e greco in cui già operiamo e aprendo la strada verso la penisola Iberica e gli Stati Uniti, al fine di diventare il primo punto di riferimento nella micromobilità B2B2C”.

“Siamo orgogliosi di accompagnare Unicorn Mobility in questo brillante percorso imprenditoriale che ha come obiettivo comune quello di contribuire urgentemente alla transizione ecologica” commenta Michele Padovani, AD di Bonsai Ventures.