“Un mondo perfetto” è il nuovo album del cantautore The Niro

Online “Un mondo perfetto”: il cantautore romano The Niro torna con un nuovo lavoro, intimo ed emozionante, quasi interamente cantato in italiano

Un mondo perfetto è il nuovo album del cantautore romano The Niro, fuori per Esordisco. A distanza di nove anni dal precedente album di inediti, e a quattro da The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook (l’album che riunisce i 12 brani scritti a 4 mani da Jeff Buckley e dal chitarrista americano Gary Lucas, compresi 5 inediti), il cantautore romano torna con un nuovo lavoro, intimo ed emozionante, quasi interamente cantato in italiano.

Dieci brani che parlano di amicizia, amore e affetti famigliari raccontando gli ultimi dieci anni di vita del cantautore e polistrumentista romano.

«Questo album è il mio “Fitzcarraldo” – dice The Niro. In questo lavoro c’è dentro tutta la mia vita: racconto l’amore nelle sue infinite sfumature, da quelle più celebrative a quelle più cupe. Mentre pensavamo alla scaletta del disco, mi sono reso conto che questo album si avvicina più a un concept che a una raccolta di brani. Mi sono commosso più volte riascoltandolo, ma ho anche sorriso».

Il sound dell’album alterna momenti acustici e minimali ad altri in cui la musica è ricca e cinematografica. A differenza dei precedenti album di The Niro c’è più presenza del pianoforte e degli archi, mentre permangono come fari principali la chitarra classica e gli arpeggi sempre cari al cantautore romano, uniti alla sua superlativa vocalità.

TRACKLIST

UN MONDO PERFETTO

Un mondo perfetto Cara Dormi Non mi basta Never fall in love Stiamo bene I just wanna dance Replay Per poi rinascere Certi amori