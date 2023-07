“Pensieri a vapore” è il nuovo singolo degli Ave Quasàr

Tornano gli Ave Quasàr con i loro “Pensieri a vapore”: il power duo di Alessandria formato da Luca Grossi e Fausto Franchini, online con un mix unico di generi

Tornano gli Ave Quasàr con i loro pensieri a vapore. Un nuovo singolo in uscita per Ohimeme (www.ohimeme.com), il capitolo del duo che fonde cantautorato ed elettronica. In un universo di algoritmi, numeri e regole ferree per rientrare in playlist e per scalare i social, il power duo di Alessandria formato da Luca Grossi e Fausto Franchini, torna con un mix unico di generi, che vanno dall’alternative rock alla techno, passando per influenze à la Iosonouncane e Verdena, e tratti lo-fi. Incatalogabili, senza genere, senza posto. Il ritorno degli Ave Quasàr è una bellissima incomprensione ballabile, in un mondo steam-punk e ritmi serrati. Pronti a farvi assorbire dai vostri pensieri a vapore?

