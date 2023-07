Mondiali di calcio femminile: da Ashley Madison la classifica delle calciatrici più sexy

Mondiali di Calcio Femminile: il sondaggio di Ashley Madison sulle calciatrici più sexy della rassegna continentale al via oggi

Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali ha condotto un sondaggio sugli utenti della piattaforma per capire come faranno il tifo e celebreranno in caso di vittoria durante la Coppa del Mondo femminile.

Secondo i dati della survey, le donne di tutto il mondo si stanno preparando per fare il tifo per le loro nazionali in rosa … In perfetto stile girls just wanna have fun! Sono proprio le donne che più degli uomini confermano di voler festeggiare. Infatti, dovesse la loro nazionale essere la fortunata a sollevare il trofeo alla fine della competizione – il 50% delle donne festeggerebbe in un locale contro il 31% degli uomini, mentre si concederebbe al partner primario (25%) o chiamerebbe il partner secondario (12%) per un po’ di sesso celebrativo

Le donne sono disposte a ‘tradire’ la propria nazionale con Brasile, USA, Argentina e Canada mentre gli uomini sembrano più orientati alle squadre europee di Gran Bretagna e Germania in 3° e 4° posizione tra le squadre con cui si sentono intitolati a tradire la nazionale.

Donne Uomini Brasile 19% Brasile 24% USA 19% USA 16% Argentina 12% Gran Bretagna 9% Canada 11% Germania 8%

Non solo squadre, ma anche le singole capitane dei team attirano l’attenzione dei membri di Ashley Madison, sia in ambito sportivo sia dal punto di vista estetico, infatti per entrambi i generi sono Daniela Montoya (Colombia) e Ivana Andrés (Spagna) a ottenere più consensi quando si tratta dell’aspetto fisico mentre, ingiustamente, la nostra Sara Gama è collocata all’8° posto di questa graduatoria.

Capitani Donne Uomini Daniela Montoya (Colombia) 28% 33% Ivana Andrés (Spagna) 22% 30% Millie Bright (GB) 8% 9% Megan Rapinoe (USA) 7% 7% Vanina Correa (Argentina) 6% 7% Sam Kerr (Australia) 6% 5% Rafaelle Souza (Brasile) 2% 4% Sara Gama (Italia) 4% 2% Chrisstine Sinclair (Canada) 1% 2% Alexandra Popp (Germania) 2% 1%

La passione varca la porta anche della camera da letto, dove se il sesso con il proprio partner primario arriva al massimo ai 45 minuti del primo tempo per il 62% dei casi, il sesso con il proprio partner esterno, per quasi la metà del campione, durerebbe come minimo per tutti i 90 minuti di una partita di calcio e in alcuni casi non sarebbe neanche sufficiente.