Le scarpe da donna Seishou sono in vendita online

Seishou amplia la sua linea con le scarpe da donna: i nuovi modelli di calzature di lusso sono già disponibili alla vendita online

Il brand di calzature di lusso Seishou, creato dai designer giapponesi Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki, si arricchisce lanciando una linea di calzature da donna. I modelli, disponibili online sull’e-commerce di Seishou, ripropongono in una veste nuova lo stile essenziale e l’alta qualità della produzione Made in Italy che già caratterizzano il marchio:

Mellon , ballerine in nappa beige dal design minimal;

Cornell , sandali contemporanei in pelle bottalata bianca;

Hopkins, scarpe da barca in pelle bottalata bianca, disponibili in due varianti colore: bianco e camouflage.

Le ballerine Mellon seguono le tendenze di stagione. Queste intramontabili calzature, pensate per una donna raffinata e di classe, sono realizzate in morbida e soffice nappa dalla finitura opaca. Il dettaglio del fiocco in punta, la tonalità di beige usata e la sua semplicità nel design, le rendono perfette per eventi casual ed eleganti.

I primi sandali della collezione Seishou sono da donna: le Cornell. Dall’aria attraente e nostalgica, questi sandali a punta chiusa reinterpretano il modello in chiave moderna. La presenza di fessure laterali rende il loro design singolare, mentre la suola in gomma aggiunge un tocco in più alla loro funzionalità e stile.

La scarpa da barca Hopkins è già disponibile in versione maschile e adesso entra ufficialmente a far parte anche della collezione donna. La sua versatilità nell’abbinarsi a diversi stili e a outfit per tutte le stagioni, le permette di adattarsi anche al guardaroba femminile. Con una spessa suola di gomma Vibram, queste scarpe costituiscono il fiore all’occhiello del brand Seishou. Le Hopkins da donna sono disponibili nelle nuances bianco e camouflage.

“Anche in questo caso ho progettato una linea di calzature che garantisce una vestibilità estremamente comoda per tutta la giornata – spiega la designer Yuko Matsuzaki –. Come per quelle da uomo, le scarpe da donna sono realizzate in vera pelle Made in Italy e sono prodotte all’interno dei laboratori Seishou, dove supervisiono ogni passaggio del processo manifatturiero”.

Dalla lunga esperienza dei designer Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki nel settore calzaturiero, nasce Seishou: il nome del brand è una parola composta da due ideogrammi che assieme creano il concetto “cantare all’unisono”, a rappresentare l’unione tra il design giapponese, famoso per l’approccio comodo, essenziale e funzionale, e l’artigianato italiano di alta qualità. Queste caratteristiche formano la filosofia di Seishou: “Essential design made in Italy”.