In Giappone delfini attaccano gruppo di bagnanti

Giappone: gruppo di delfini attacca e ferisce quattro bagnanti. Per quanto inusuale, non è la prima volta che si verificano atti di ostilità da parte di tursiopi

Un gruppo di delfini ha attaccato e ferito 4 bagnanti nelle acque di Suishohama, una spiaggia nella prefettura di Fukui nel Giappone centrale. Come riporta la Bbc, l’episodio è accaduto la scorsa domenica, in quattro incidenti separati. Un uomo di circa 60 anni ha riportato costole rotte e morsi sulle mani, mentre un altro sulla quarantina ha riportato ferite da morso sul braccio. Sorte analoga per altri due bagnati nella stessa giornata.

GLI ATTACCHI DI DELFINI

Nella prefettura di Fukui sono stati registrati 6 attacchi di delfini dall’inizio dell’anno. Per quanto siano innocui e tranquilli nei confronti degli esseri umani, non è la prima volta che accadono incidenti analoghi. Come riporta la Bbc, in Irlanda nel 2013, due donne sono state attaccate e ferite nell’arco di dieci giorni dallo stesso delfino. Sempre lungo le coste irlandesi, l’anno successivo, cinque nuotatori sono stati accerchiati in modo aggressivo da un tursiope ostile.

Secondo gli scienziati, per i delfini nuotare insieme agli esseri umani è motivo di stress, perché spezzerebbe la loro routine comportamentale. Proprio per questo a Fukui sono stati affissi cartelli che allertano i nuotatori di evitare di avvicinarsi o toccare i delfini.