Il video 3D dell’implosione del Titan è virale sui social

L’implosione del Titan in 3D: il video fa il giro del web. In circa 6 minuti, il team di AiTelly ha ricostruito quello che potrebbe essere accaduto al sommergibile

Oltre 10 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane. Sono numeri da capogiro per il video del canale YouTube AiTelly in cui viene ricostruita accuratamente in 3D l’implosione del Titan.

LA RICOSTRUZIONE DELL’IMPLOSIONE DEL TITAN

In circa 6 minuti, il team di AiTelly ha ricostruito quello che potrebbe essere accaduto al Titan. Attraverso un modello di animazione in 3D, vengono mostrate le cause che hanno portato all’implosione del sommergibile, descrivendo nel dettaglio il processo distruttivo. Alla profondità del Titanic (3810 metri di profondità), c’è una pressione di quasi 400 volte quella che sperimentiamo in superficie.

Il Titan ha subìto quella pressione. Normalmente, i mezzi predisposti per affrontare viaggi in profondità (come i sottomarini), sono predisposti per resistere a questa forza. Tuttavia, quando la pressione diventa più grande della forza che lo scafo può sopportare, il sommergibile implode violentemente.

Secondo le attuali ricostruzioni, il Titan non avrebbe retto la pressione a causa della struttura dello scafo. Come spiega il video, gli attuali materiali utilizzati dai sottomarini sono acciaio, titanio e alluminio. Ma il Titan è stato costruito con un design sperimentale, costituito principalmente da fibre di carbonio, che hanno il vantaggio di essere più leggere del titanio o dell’acciaio. Tuttavia, non c’è ancora una comprensione chiara sulle proprietà delle fibre di carbonio in acque profonde.