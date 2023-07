I The Lux tornano sulla scena musicale con “Crazy”

I The Lux tornano dopo un anno dall’ultimo singolo “Death of the Night” con la nuovissima “Crazy”: il ricordo dell’amore e la ricerca di sé stessi

I The Lux tornano dopo un anno dall’ultimo singolo “Death of the Night” con la nuovissima “Crazy”. Il testo della canzone racconta la storia di un uomo che ricorda una relazione passata e cerca di accettare il passare del tempo.

Il protagonista sembra sperare di riallacciare il legame con la persona amata, ma allo stesso tempo si rende conto che potrebbe non essere più possibile.

La tristezza e la solitudine emergono dalle parole della canzone, che esplorano la sua ricerca di un senso di appartenenza in un mondo che sembra sfuggirgli di mano e vengono rafforzate maggiormente dai toni minori della traccia.

Nonostante la disperazione, un barlume di speranza arriva nella consapevolezza di poter creare una nuova connessione con il mondo intorno a lui.



I The Lux sono Filippo Ferrigo (cantante e compositore), Giorgio Ferrari (chitarra solista), Francesco Masetti (basso) e Nicola Brighenti (batteria).

Il progetto vede la luce nel 2015 quando “l’english melancholy” di Filippo, che si ispira alla scena mainstream londinese degli anni 90, si unisce all’energia metal di Giorgio, al groove di Francesco e all’eleganza ritmica di Nicola, fino a creare un sound pop-rock grezzo e deciso che immerge le radici del brit rock.

Nell’anno seguente la band dà alla luce il suo primo lavoro, la demo “Heart of Stone”, nel corso dello stesso partecipa allo Zocca’n’Roll contest di radio Krock e nel 2017 all’Emergenza Festival.

Sempre nel 2017 ha inizio la registrazione in studio di Moodular, una raccolta di 6 tracce che, nonostante abbiano in comune il forte sound british che da sempre caratterizza il gruppo, sono ispirate dall’unione di diversi generi musicali.

Il titolo e le canzoni infatti vogliono dare all’ascoltatore l’opportunità di interpretare le varie sfumature raccolte nei brani e il cambio di umore (Mood) delle stesse.

Da Moodular viene estratto il singolo d’esordio ‘You Bring Me Down’.

Nel 2020 viene prodotto e registrato il singolo dal titolo “Atelier” e nel gennaio 2022 esce “Death of the Night”.

Il 2023 è il turno della ballad “Crazy”.