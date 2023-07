DKV Mobility acquisisce una quota di maggioranza di Road Solution PRO, S.L., controllata di Andamur che ne gestisce l’intera attività nel settore delle carte carburante e pedaggi

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, unisce le forze con Andamur, fornitore leader di servizi on the road in Spagna, perseguendo la strategia di sviluppo e crescita di entrambe le aziende. DKV Mobility acquisisce una quota di maggioranza di Road Solution PRO, S.L., controllata di Andamur che ne gestisce l’intera attività nel settore delle carte carburante, dei pedaggi e dei rimborsi IVA.

La partnership è destinata a rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato e la base clienti di DKV Mobility in Spagna. Inoltre, potenzierà la strategia di crescita di Road Solution PRO, S.L., nonché lo sviluppo e l’espansione del business delle aree di servizio di Andamur.

“Andamur può vantare una storia di crescita impressionante. Nel 1987, l’azienda è partita da zero con 3 dipendenti e si è sviluppata fino a diventare un attore consolidato sul mercato spagnolo con oltre 700 stazioni partner. Siamo orgogliosi di aver avuto la possibilità di diventare azionisti della loro società di carte carburante Road Solution PRO, S.L. Adesso abbiamo l’opportunità di stringere una partnership strategica a lungo termine con la famiglia López Sánchez per intraprendere insieme il percorso di successo”, afferma Marco van Kalleveen, CEO di DKV Mobility.

Miguel Ángel López Sánchez, CEO di Andamur, aggiunge: “Sono convinto che questo getterà le basi per un futuro ancora più prospero insieme. DKV Mobility e Andamur condividono gli stessi valori e si impegneranno a mantenere e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai clienti e il livello di fiducia raggiunto nel corso dei decenni. Siamo lieti di unire le forze con il leader del mercato europeo, DKV Mobility”.