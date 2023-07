Su Rai 5 concerto da Siena per i cent’anni dell’Accademia Chigiana

Lilya Zilbersyein e Daniele Gatti con l’Orchestra del Maggio Fiorentino su Rai 5 in diretta da Siena per i cent’anni dell’Accademia Chigiana

Sono la grande pianista Lilya Zilberstein e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con il suo Direttore principale Daniele Gatti i protagonisti del “Concerto per l’Italia”, l’appuntamento estivo del Chigiana International Festival & Summer Academy, che Rai Cultura propone in diretta mercoledì 19 luglio alle 21.30 su Rai 5, da piazza del Campo a Siena. Il concerto – coprodotto dall’Accademia Chigiana e dal Comune di Siena, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino – si svolge nel quadro delle celebrazioni per il Centenario delle attività musicali chigiane.

Lilya Zilberstein, artista pluripremiata del panorama pianistico internazionale, ospite delle più prestigiose orchestre del mondo, nonché docente presso i corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana, propone il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart, scritto nel 1786 nel periodo di composizione delle Nozze di Figaro, con cui condivide un atteggiamento espressivo vivace e brillante.

Nella seconda parte della serata Daniele Gatti propone la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 di Pëtr Il’ič Čajkovskij detta “Patetica”, eseguita per la prima volta nell’ottobre 1893 pochi giorni prima della morte del compositore russo, e suo testamento spirituale.

Oltre a trasmettere in diretta il “Concerto per l’Italia”, Rai Cultura realiizzerà uno speciale per i cent’anni dell’Accademia Chigiana che sarà trasmesso a fine novembre, nei giorni effettivi dell’anniversario.