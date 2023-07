Kento online con il singolo e video di “Illegale”

Il rapper reggino Kento torna con un nuovo singolo e videoclip dal titolo “Illegale”. La pubblicazione lancia anche il nuovo omonimo podcast

Dopo la pubblicazione del nuovo album “Kombat Rap”, il rapper reggino Kento torna con un nuovo singolo e videoclip dal titolo “Illegale”. La pubblicazione arriva in contemporanea con il lancio del nuovo omonimo podcast dedicato alla scoperta della cultura urbana alternativa.

Il singolo pubblicato da Time 2 Rap è prodotto da Simone “Mad Simon” Squillace. Su un beat che richiama classiche atmosfere urbane arricchendole di una particolare dimensione onirica, Kento lancia una dichiarazione d’amore alla strada e alle storie che sulla strada nascono e vivono: “Parlo la strada come fosse lingua madre: li conosco e mi conoscono, è il blues dell’illegale“. Ad accompagnare il brano c’è il videoclip realizzato dal Collettivo Neko Pan interamente ad Osaka, dove l’artista attraversa le strade della città giapponese. Tra insegne multicolori e i tipici cartelli con gli ideogrammi luminosi, Kento si muove in un’atmosfera onirica e sospesa che potrebbe ricordare il celebre film Lost in Translation.

A completare la release, arriva anche il podcast “Illegale. Viaggio nella cultura urbana alternativa” realizzato da Emons Record e disponibile su Spotify, Google podcast, Apple podcast, Spreaker e sull’App Emons. Sei città (Roma, Torino, Milano, Napoli, Palermo e Reggio Calabria), tre luoghi per ogni città in 18 puntate che andranno avanti fino a settembre. Una voce, e un sound: quello urbano inascoltato. Dalla musica alla poesia, dallo street food alle arti visive: una audio-guida all’Italia che non conosci e che dovresti conoscere. In ogni città Kento scopre persone e realtà diverse, svela i “luoghi segreti” dove l’arte non convenzionale ribolle, come negli Anni ‘60-‘70 succedeva con il movimento beat e il punk.

