Fuori “Spaziotempo”, il nuovo album delle Lili

Le lili, progetto elettronico in italiano delle produttrici e polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo, già note come Lilies on Mars, pubblicano “Spaziotempo”

Dopo aver intrapreso una nuova avventura discografica pubblicando il primo ep “SPAZIO”, le lili, progetto elettronico in italiano delle produttrici e polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo – già note come Lilies on Mars, enfants prodiges scoperte dal maestro Franco Battiato – sono finalmente pronte a suggellare questo percorso con il debut album “SPAZIOTEMPO” in arrivo per Garrincha Dischi in digitale e nello speciale formato cassetta in tiratura limitata.

A volte succede che ci sia la necessità che si apra una porta nuova, di spezzare le radici, di ricercarle, di ritrovarle, di uscire dalla comfort zone, di ritornare, mai come prima, di dare un senso alle cose, di rimettersi in discussione, si possono vivere più vite in una vita sola? La risposta è si, e Lisa Masia e Marina Cristofalo, al secolo Lilies on Mars, questa urgenza la conoscono profondamente e senza paura in uno spazio senza confini, avvolto da un tempo indefinito, come due artigiane della musica, continuano la loro ricerca e sperimentazione, affinando e mettendo a fuoco le sonorità più pop ed elettroniche del loro sound. Un percorso che nei loro dischi firmati come Lilies on Mars, si percepiva latente, una parte tra tutte le sfumature che compongono il loro universo sonoro, a loro piace chiamarle layers, tutti quei componenti che caratterizzano l’espressione e lo stile del duo creativo..

Questa nuova dimensione è il catalizzatore in cui confluisce la nuova forma espressiva, talmente forte e pulsante da manifestarsi in nuova entità, questa nitida sfumatura è lili e SPAZIOTEMPO è il luogo non luogo in cui tutto ha avuto origine e sviluppo. La ricerca del suono rimane la spinta irrefrenabile per Lisa e Marina, che in questa fase della loro ricerca affinano un sound design definito e potente, spesso energetico e cosmico, a volte malinconico e onirico, un suono e un ritmo ossessivo, sotto cassa, un ritmo che ti fa ballare, quando nessuno ti guarda, e balli sotto la pioggia, in un club, mordi la vita, come se non ti bastasse niente, vuoi sempre di più.

Dieci tracce che compongono il lavoro discografico più pop di Lisa e Marina, mai banale, che sa conservare un sapore spaziale e retro-futurista, come dicono le lili, “su marte suonavamo la musica con lo sguardo rivolto all’insù, verso la terra, ora su quella terra distante anni luce ci siamo arrivate”. Registrato tra Sardegna (Parallel Coast Studio), Veneto, Lazio ed Emilia Romagna (Donkey Studio e Spectrum), tra stems viandanti in rete, ricucendo arrangiamenti, improvvisandoci sopra in diretta e in differita – come raccontano le lili, SPAZIOTEMPO è un lavoro dalle sonorità elettroniche, dove il ritmo e la voce si combinano in una sintesi perfetta tra l’impeto travolgente della dance e le melodie oniriche del dream pop, traducendosi in un discorso tanto personale e introspettivo quanto universale perché rivolto a tutti.