Fuori “Drink Pop”, il nuovo disco di Jungla

È in distribuzione Believe il nuovo EP di Jungla, DRINK POP. Il disco, anticipato dai singoli Ciliegie, Piacere e Polline, definisce un manifesto musicale che tira le fila del percorso dell’artista per definire il punto di partenza di una più ampia espressione musicale. Un pop frizzante che adotta il drink come simbolo di una quotidianità solo apparentemente monotona. Il drink pop è più un’attitudine che un genere libero, senza etichette fisse né date di scadenza, per accogliere l’ascoltatore nell’atmosfera che più desidera, proprio come davanti al bancone di un bar. Che sia intenzionale o casuale, è infatti l’animo trascinante del genere da bere il pilastro di un pop eterogeneo e multiforme. Tematiche dalle tante sfumature e un sound dai profumi più inattesi sono la colonna sonora adatta a rispecchiare il presente, diverso da ieri e da domani. Meglio berci su.

Il disco è permeato da un’atmosfera figlia di una ricerca musicale variegata, che adotta il drink come simbolo di una quotidianità solo apparentemente monotona. È la risposta di chi non vuole affidarsi alle braccia sicure di stabili canoni stilistici, ma piuttosto la scelta dell’artista che passeggia per il mondo alla ricerca di nuovi stimoli capaci di non stancare mai e rinnovarsi continuamente.

Il DRINK POP è un genere libero, senza etichette fisse nè date di scadenza. Proprio come si sceglie un drink spinti dalla voglia di provare qualcosa di nuovo o insaziabili di uno che non si sbaglia mai, la canzone drink pop trova la sua forza nell’accogliere chi ascolta nell’atmosfera che più desidera. Che sia intenzionale o casuale, è infatti l’animo trascinante del genere da bere il pilastro di un pop eterogeneo e multiforme. Tematiche dalle tante sfumature e un sound dai profumi più inattesi sono solo il contorno di una colonna sonora adatta a rispecchiare il momento che vivi adesso, mentre stai ascoltando, che non si è vissuto ieri e che non si vivrà domani.