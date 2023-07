Al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki: lascerà il carcere

Al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki. Liberi anche l’avvocato Baker e altri detenuti politici. Il ricercatore ieri era stato condannato a tre anni di reclusione

Non solo Patrick Zaki, condannato ieri a tre anni di carcere da un tribunale d’emergenza, ma anche altri prigionieri di coscienza tra cui l’attivista di punta per i diritti umani Mohamed Al-Baker lasceranno il carcere: lo ha fatto sapere il deputato Mohamed Aziz tramite i propri profili social, annunciando la notizia della grazia giunta dal presidente egiziano Abedel Fattah Al-Sisi. Aziz in seno al Parlamento egiziano ricopre il ruolo di sottosegretario alla commissione per i Diritti Umani, e nella sua breve comunicazione fa sapere che la decisione è stata presa dal Comitato presidenziale per la grazia in seguito “all’invito giunto dal Dialogo nazionale”, ossia il tavolo di confronto tra governo, partiti politici e organismi della società civile sulla Strategia per i diritti umani presentata l’anno scorso dall’esecutivo.

Dopo la notizia della condanna a tre anni per il ricercatore Zaki, per diffusione di false notizie lesive della sicurezza dello stato, varie voci del Dialogo nazionale si erano sollevate per chiedere la grazia, minacciando anche l’uscita dal Dialogo stesso, tra cui quella di Ahmed Ragheb, assistente relatore della Commissione per i Diritti Umani.

Oltre a Zaki, attivista ormai noto in Europa in quanto arrestato mentre era iscritto al primo anno di master all’Università di Bologna, Aziz cita Al-Baqer, l’avvocato del noto attivista Alaa Abdel Fattah, arrestato nel giorno stesso in cui venne ammanettato il suo assistito, a fine settembre del 2019. “Baker è una figura chiave per il movimento dei diritti umani in Egitto” commenta all’agenzia Dire Giorgio Caracciolo, ricercatore esperto di Egitto del Danish Institute against torture (Dignity). “Si tratta dell’avvocato di Alaa Abdel Fattah- continua Caracciolo- e per il suo ruolo di avvocato difensore dei diritti fondamentali, lontano dalla politica e lontano da grandi scene di advocacy internazionale, il suo rilascio significa molto e lascia addirittura sperare all’apertura di nuove porte per mediare con il regime. Staremo a vedere se sia lui che Zaki saranno veramente rilasciati”, conclude. Nessun cenno invece alla liberazione di Alaa Abdel Fattah, in carcere dal 2019, che ha sostenuto uno sciopero della fame di oltre 200 giorni per denunciare le condizioni dei carcerati e i “processi farsa”. Per la sua liberazione si è espresso varie volte anche il Parlamento europeo.

LEPORE: ORA SPERIAMO DI POTER RIABBRACCIARE PRESTO ZAKI

La grazia concessa a Patrick Zaki “è una grande notizia, da parte della città di Bologna c’è grande gioia e speriamo di poterlo presto riabbracciare nella nostra città”. Lo dichiara alla Dire (www.dire.it) il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine di una conferenza stampa in Comune. “Credo vada ringraziato chiunque abbia dato una mano, in maniera esplicita o meno esplicita- aggiunge Lepore- per questo grande risultato”: il sindaco cita gli attivisti di Amnesty International e tutti i cittadini scesi in piazza in questi anni, l’attuale rettore Giovanni Molari e il suo predecessore Francesco Ubertini, la professoressa Rita Monticelli, “tutti i Governi che si sono succeduti e anche l’ultimo che, come abbiamo letto sui giornali, ha dialogato con quello egiziano e tutta la diplomazia italiana che siamo convinti abbia lavorato per questo risultato”. Ora, conclude Lepore, “ci interessa sapere se potremo riabbracciare Patrick qui e quindi se potrà lasciare il Paese”.

RETTORE BOLOGNA: GRAZIE AL GOVERNO, FAREMO GRANDE FESTA

“La notizia ci colma di gioia. Dopo l’angoscia di ieri, è un momento di insperato sollievo e di grandissima felicità per tutta l’Alma Mater. Speriamo sia la fine di oltre tre anni di attese e di speranze deluse”. Così il rettore di Bologna, Giovanni Molari, dopo la grazia concessa al ricercatore Patrick Zaki. “Aspettiamo di conoscere i dettagli, ma- scrive Molari nel suo messaggio- confidiamo che presto arriverà il momento che abbiamo aspettato tanto a lungo: riaccogliere Patrick a Bologna, nella sua università, e dedicargli una grande festa di laurea che sarà idealmente una festa di tutta la città e di tutto il Paese”. Conclude il rettore dell’Alma Mater: “Ringraziamo tutti coloro che in questi anni non hanno mai smesso di sostenere Patrick con una mobilitazione costante e generosa. Ringraziamo il governo per l’attenzione che ha dedicato alla vicenda di Patrick e tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere il risultato odierno”.

ZAKI, SALA: LA GRAZIA A PATRICK ZAKI OTTIMA E INASPETTATA NOTIZIA

La grazia concessa dall’Egitto a Patrick Zaki è “un’ottima notizia”, perché è “un cittadino emerito e amato da Milano. Nonostante la relazione con Milano non sia stata profondissima, lo abbiamo sentito sempre dei nostri, sempre ricordato e sempre sostenuto. Una notizia inaspettata, e per questo ci da ancora più gioia”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia in ricordo di Paolo Borsellino, commenta la grazia decisa dall’Egitto per Patrick Zaki, dopo la condanna a tre anni di reclusione stabilita ieri dal tribunale di Mansoura.

ZAKI, BONELLI: CONTENTI TORNI LIBERO, AL-SISI CONFERMA SISTEMA FEUDALE

Siamo contenti che Patrick Zaki torni libero, possa tornare a Bologna e sposarsi con la sua compagna. La grazia di al-Sisi però è la conferma di un sistema feudale che dispone della vita delle persone e che conferma in maniera drammatica che questo è un regime che si basa sulla violazione dei diritti umani per determinare il controllo sociale sulla popolazione. Violazione dei diritti umani su cui il governo italiano non fa nulla, anzi continua negli affari con l’Egitto. Noi continuiamo a invocare verità per Giulio Regeni, perché vogliamo vedere gli assassini di Giulio davanti a un tribunale”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli durante il presidio di Amnesty International Italia a Roma.

ZAKI, MOLLICONE (FDI): RISULTATO FONDAMENTALE PER POLITICA ESTERA MELONI

“La grazia di Zaki è un risultato fondamentale per la politica estera del governo Meloni, l’impegno del Governo non è mai mancato per arrivare a una soluzione positiva. Un ulteriore indicatore del ritrovato prestigio nazionale, grazie alla politica estera multilaterale di Giorgia Meloni”. Lo dichiara il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia.