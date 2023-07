Aka Steve in radio e in digitale con “Non ti sento”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non ti sento”, il nuovo singolo di Aka Steve

“Non ti sento” è un brano rap in cui Steve si mette a nudo attraverso barre personali che raccontano la contemporaneità e danno continuità all’approccio conscious che caratterizza il suo percorso nella scena hip hop. Le strofe vengono arricchite da un ritornello e un bridge melodico, che unito ai vari plug in e suoni della base strumentale conferisce atmosfera e profondità al brano.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano per esprimere il mio disappunto sulla società odierna dando libero sfogo alle mie frustrazioni e sensazioni cercando anche di mettermi in comunicazione con chi la potrebbe pensare come me e quindi con l’intento di sostenere con fermezza ciò che per me rappresenta la musica”.

Il video di “Non ti sento”, girato, montato e prodotto da SlowOffline e VivoRec Film, ripercorre l’idea iniziale di sfruttare un ambiente naturale, tranquillo ed esteticamente bello. Dopo aver ricercato vari paesaggi e ambienti l’artista e il suo team hanno trovato la location ideale: il video riprende l’artista immerso nella natura, in un contesto verde, armonioso e pieno di luce.

Biografia

Steve Giustiniani, nato a Bologna il 5 giugno 2000, cresce in un paesino di campagna. Fin da ragazzino si appassiona al mondo della musica dove trova una vocazione e un rifugio dai momenti difficili, in particolare nel genere Rap Old School. Inizia praticando il freestyle in compagnia di amici a 14/15 anni, poi il suo interesse si trasforma in passione ed inizia quindi a scrivere brani suoi, accantonando l’improvvisazione e Freestyle. Comincia a registrare i suoi brani in studio per prendere confidenza con il microfono e con tutto ciò che riguarda la registrazione; ha partecipato inoltre al Tour Music Fest edizione 2021 nella categoria Rapper. Il suo primo album, DI(S)SENSO uscirà nel 2023 per Kimura Label.