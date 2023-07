“Una goccia nell’anima” è il nuovo libro di Alessia Di Palma

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali l’ultimo libro di Alessia Di Palma, “Una goccia nell’anima” (S4M Edizioni)

Dicembre 2004. Luton Mess, un appassionato di fotografia, parte per una vacanza con i suoi amici Tyler Jones e Aida Skies. Destinazione: la Thailandia, terra paradisiaca dove il blu dell’oceano incontra il bianco delle spiagge e l’azzurro del cielo. Scenario perfetto per far sbocciare l’amore con una bellissima ragazza thailandese, Suyenne, che gli farà scoprire lati del suo carattere che non aveva mai saputo di avere. Ma qualcosa è in agguato, qualcosa che è fuori dal nostro controllo, qualcosa che mette in chiaro la nostra impotenza di fronte al destino e alla natura.

Biografia dell’autrice:

Alessia Di Palma nasce a Salerno il 26 luglio 1994 e vive con la famiglia in Costiera Amalfitana.

Fin dalla giovane età ha mostrato vivo interesse verso le materie letterarie e artistiche, come la grammatica, la storia e la letteratura; e anche per le culture diverse.

Inizia a scrivere ufficialmente all’età di dodici anni, con piccoli racconti adolescenziali e di fantasia.

All’età di sedici anni pubblica Ilaria Aiken con la casa editrice Terra del Sole.

Ha partecipato a vari concorsi, classificandosi prima ex-aequo al premio Scrittore in banco; e al terzo posto al premio Il pensiero libero.

In questo periodo la sua vena artistica cambia di tonalità, assumendone di più mature e scure; frutto di questa tendenza sono Vivere Intensamente, pubblicato nel maggio 2015 come self publishing; e Cuore e Mente, edito nell’aprile 2020.