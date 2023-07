Trasformazione digitale: Mexedia lancia Mexedia Net +

Mexedia lancia Mexedia Net +: la società dedicata all’erogazione delle migliori soluzioni di connettività, sia su rete pubblica che su rete privata, per la digital transformation

Nasce Mexedia Net + (https://mexedianetplus.com) la società controllata interamente da Mexedia S.p.A. SB specializzata nell’erogazione delle migliori soluzioni di connettività, sia su rete pubblica che su rete privata, per aiutare le aziende nella digital transformation.

Continua così il piano di crescita di Mexedia, la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris fondata e guidata dall’imprenditore Orlando Taddeo, diventata da maggio del 2022 Società Benefit. La tech company italiana realizza soluzioni innovative e strumenti avanzati racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti.

A guidare Mexedia Net + come amministratore Stefano Zangrilli. Il manager arriva a Mexedia Net + dopo importanti esperienze maturate in alcune delle più importanti aziende italiane. Da Alitalia, dove per quindici anni è stato, tra l’altro, Direttore commerciale per Australia e Nuova Zelanda e di Direttore Regionale per il Medio Oriente, alle principali aziende delle telecomunicazioni. Tra queste, Omnitel, dove è stato Direttore Vendite nel Centro Italia, Wind, con il ruolo di Direttore Vendite Italia, Regional Vice President Centro Italia e Capo Divisione Mercato Consumer e Microbusiness, e Linkem, con il ruolo di Direttore Commerciale Italia, Group Chief Sales Officer e Presidente Esecutivo della partecipata nel ramo IoT Live Protection.

“Mexedia Net + – dichiara Orlando Taddeo, CEO di Mexedia – nasce per soddisfare le esigenze dell’Industria Italiana in ambito di digitalizzazione e modernizzazione dell’impresa, oggi rese possibili dallo sviluppo delle nuove tecnologie di connettività e dallo sviluppo dell’IoT. E la presenza di Stefano Zangrilli, con la sua lunga esperienza nel settore Telco, oggi potrà essere messa al servizio della connettività multicanale.”

“Mexedia Net + – dichiara Stefano Zangrilli- intende giocare un ruolo di riferimento sul mercato, e proporsi come agente d’innovazione e partner affidabile per le imprese di domani”.