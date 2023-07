Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: tante novità per l’edizione 2023

Grandi novità per il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, la gara di Aci Livorno Sport, in programma dal 14 al 16 settembre, settima prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche

Manca sempre meno alla XXXV edizione del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, settimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally AutoStoriche, ed il lavoro preparatorio dell’evento da parte di Aci Livorno Sport insieme alla comunità elbana è terminato. L’evento è stato definito nei dettagli.

Un evento che ha l’assunto principale nel proseguire ad essere identità del territorio, una valenza di immagine per l’Isola d’Elba mediante lo sport, proseguendo una tradizione che negli anni si è sempre rafforzata grazie alla importante sinergia che Aci Livorno ha instaurato con l’intera comunità elbana. Un lavoro fondamentale che ha sempre portato a risultati di alto livello, come le ben 14 Nazioni diverse dai concorrenti lo scorso anno, una tradizione che ha portato di nuovo all’isola grandi benefici di immagine.

Avrà caratteri distintivi importanti, l’edizione duemilaventitre di una delle gare per auto storiche più iconiche a livello internazionale, con un percorso definito “importante”, con ben 352 chilometri dei quali 120,610 di impegni competitivi, il 34,18%.120, undici in totale, in tre giorni di competizione.

Si è ovviamente cercato di mantenere intatta la tradizione della gara, sfruttando le rinomate prove speciali che hanno fatto la fortuna di quello che oltre ad un rallye è diventato “un marchio”, conosciuto in tutto il mondo. Tradizione si, ma anche rinnovamento, sempre guardando al passato della gara, con l’introduzione della celebre “Colle d’Orano”, nome altisonante per appassionati ed addetti ai lavori, una strada che non viene proposta dagli anni d’oro del Rallye Elba e che in questa edizione si correrà, nella seconda tappa, in senso contrario rispetto all’epoca.

Sempre parlando di percorso, vi sarà una rivisitazione della prova di Capoliveri, proposta in due versioni, le altre prove speciali saranno un “classico”, decisamente sempre attuale ed un’altra importante novità sarà la partenza da Porto Azzurro, mentre la bandiera a scacchi proseguirà a sventolare a Capoliveri, nel Piazzale Australia, dove è previsto anche il Parco di Assistenza.

Per non essere troppo invasivi con la vita quotidiana del territorio, il rallye si svolgerà per la prima tappa (giovedì 14 e venerdì 15 settembre) nella parte orientale dell’isola, mentre per la giornata di sabato 16 si sarà concentrati nel versante occidentale. Una soluzione che ha sempre riscontrato apprezzamenti sia dalla popolazione che dai partecipanti.

INCENTIVI AI PARTECIPANTI STRANIERI

Nell’ottica di favorire l’arrivo di concorrenti e squadre stranieri, quindi di proseguire a far essere la gara quell’imprescindibile biglietto da visita per un territorio unico, ad essi verrà praticato uno sconto sulla tassa di iscrizione e passaggio in traghetto gratuito per vettura da corsa e furgone. Tutto questo dovrà essere confermato, da parte degli interessati, entro il 20 luglio.

CONFERMATA LA “REGOLARITA”

Due appuntamenti immancabili, per la gara. Sono le due competizioni riservate alla regolarità, con il “XXXV Elba Graffiti” di regolarità a media, valido per il Campionato Italino di specialità, anche in questo caso un appuntamento irrinunciabile per gli specialisti, sia per il prestigio del correre all’isola d’Elba, sia per poter fare sport e turismo insieme.

FOTO: Lombardo-Consiglio, vincitori della gara (Foto Bettiol)

www.rallyelbastorico.net