Nasce la nuova collana “Fifa Blu” con grandi storie dal Canada

Nasce la nuova collana FIFA BLU, grandi storie dal Canada per giovani lettori che amano il noir: in libreria per Biancoeneroedizioni

Il primo giorno di una noiosa vacanza che si trasforma in un vero e proprio incubo. Una storia ambientata tra le tombe di un cimitero. Un’inspiegabile sparizione che mette in moto le indagini della Polizia. E una strana cantina che nasconde un mistero. Sono libri “vietati ai paurosi” i titoli della nuova collana per ragazzi Fifablu, che l’editore Biancoenero porta in Italia dal Canada per i giovani lettori amanti del noir. Ispirato al film Gli uccelli, capolavoro horror del grande regista Alfred Hitchcock, è in libreria Uccelli del malaugurio di Jocelyn Boisvert (dai 12 anni), autore di oltre quaranta romanzi per ragazzi, vincitore nel 2007 del Premio Victor-Martyn-Lynch-Stauton, assegnato dal Canada Council for the Arts. Seduta sul retro dell’auto di famiglia, Daphne sospira di noia al pensiero di trascorrere due settimane di campeggio con i genitori. Ma all’improvviso…Bang! Un uccello si schianta contro il parabrezza. E quando il padre scende dall’auto per controllare che cosa è successo, un secondo uccello lo colpisce alla testa. Inizia così una lunga serie di avvenimenti destinati a trasformare il primo giorno di vacanza in un vero e proprio incubo.

In libreria anche il secondo libro della serie, Non aver paura dei cimiteri, di François Gravel, autore di oltre cento libri, tra romanzi, opere per ragazzi, poesie e documentari. Finalista al Premio Tamarac nel 2020 e selezionato da Communication Jeunesse nel 2019, il libro, rivolto ai ragazzi a partire dai 12 anni, racconta la storia di Clara, educata dai genitori a non aver paura dei cimiteri. Mamma e papà non hanno inoltre esitato a comprare casa ai margini di uno di quegli immensi giardini punteggiati di lapidi. Eppure, quando dalla finestra della sua camera Clara vede le luci tremolanti sopra le tombe, ha molti dubbi. Che si trasformano in certezze quando una delle fiammelle la chiama. Evidentemente i suoi genitori non le hanno detto tutto. Che cosa le stanno nascondendo?

Per la nuova collana Fifa blu:

Non aver paura dei cimiteri Di François Gravel

Con illustrazioni di Julie Massy

ETÀ: 12 anni – TAG: horror, soprannaturale, medium, spiriti, nuoto – COLLANA: fifa blu

Pagine: 96, prezzo: 14 euro

Uccelli del malaugurio di Jocelyn Boisvert

Con illustrazioni di Julie Massy

ETÀ: 12 anni – TAG: horror, natura, famiglia, suspense, hitchcock, lieto fine – COLLANA: fifa blu

Pagine: 96, prezzo: 14 euro