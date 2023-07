Libia: Misurata Free Zone firma un contratto con HPC

Misurata Free Zone, l’operatore del rinomato porto di Misurata in Libia, ha ufficialmente firmato un contratto con HPC Hamburg Port Consulting

Misurata Free Zone, l’operatore del rinomato porto di Misurata in Libia, ha ufficialmente firmato un contratto con HPC Hamburg Port Consulting per l’assistenza all’approvvigionamento e la supervisione della costruzione di tre modernissime gru a portale per container da nave a terra (STS). La cerimonia di firma ha avuto luogo in occasione dell’evento TOC Europe tenutosi a Rotterdam, dove si sono riuniti leader mondiali ed esperti di operazioni portuali e logistica.

L’acquisizione di queste gru a portale avanzate rafforzerà ulteriormente la posizione del porto di Misurata come importante porto di ingresso per il commercio internazionale lungo la costa settentrionale dell’Africa. La posizione strategica del porto e le sue infrastrutture consolidate hanno contribuito a renderlo uno dei porti più vitali della Libia, in grado di servire la città di Misurata e le regioni limitrofe. Ha sempre dimostrato eccellenza nelle sue operazioni, classificandosi costantemente tra i porti marittimi meglio gestiti del Paese. L’accordo prevede lo sviluppo di una specifica tecnica completa che incorpori requisiti all’avanguardia e standard internazionali. HPC supervisionerà la revisione della fase di progettazione, supervisionerà la fase di produzione e controllerà la fase di installazione e messa in servizio, che comprende la conduzione dei test di accettazione finali. Questo approccio globale assicura che il porto di Misurata possieda attrezzature all’avanguardia, consentendo una produttività ottimale delle banchine e la preparazione per la prevista crescita futura dei volumi di carico. Abdulmoula Abolwaifa, Direttore Generale del Porto di Misurata Free Zone, ha sottolineato l’importanza di dotarsi di attrezzature all’avanguardia per massimizzare la produttività delle banchine sia oggi che in previsione di una crescita futura.

Ha dichiarato: “La firma di questo contratto con HPC Hamburg Port Consulting segna una tappa importante per noi. Queste avanzate gru a portale per container da nave a terra miglioreranno le nostre capacità operative e ci permetteranno di soddisfare le crescenti esigenze del commercio internazionale. Siamo impegnati a garantire il miglior servizio possibile ai nostri clienti e queste nuove gru svolgeranno un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo.”