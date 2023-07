Guerra in Ucraina: la missione di pace di Zuppi prosegue a Washington

Guerra in Ucraina, il Cardinale Zuppi prosegue la missione di pace e vola a Washington. Si tratta del terzo viaggio intrapreso come inviato di Papa Francesco

Il Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sarà a Washington fino al 19 luglio, in missione di pace per l’Ucraina come inviato di Papa Francesco. Sarà accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato. La visita di Zuppi a Washington “si svolge- si legge nel Bollettino della Santa Sede- nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini”.

A BOLOGNA LA PREGHIERA PER ZUPPI NEGLI USA

Domani alle 22, al Santuario di San Luca di Bologna, ci sarà una preghiera del rosario per accompagnare la missione affidata al Cardinal Matteo Zuppi. L’Arcidiocesi di Bologna “si stringe nella preghiera attorno al suo arcivescovo” e i vicari generali convocano “tutti i fedeli domani alle 22 al Santuario della Madonna di San Luca per la recita del Rosario”.