S.A.M. PROJECT online con il brano “New Day Dawn”

“New Day Dawn” è il nuovo singolo dei S.A.M. PROJECT, pubblicato in collaborazione con Sorry Mom culle piattaforme streaming

“New Day Dawn” è il nuovo singolo dei S.A.M. PROJECT, pubblicato in collaborazione con Sorry Mom. Questo brano, di stampo riflessivo, ha un’ambientazione distopica: in un futuro non molto lontano, il mondo si trova ad essere devastato da epidemie, carestie e guerra. L’Uomo, di fronte a questo scenario, si interroga su chi possa essere il colpevole di tutto questo. È stata l’umanità stessa oppure Dio? Sono derive della scienza o della fede?

Lo sviluppo di questa tematica porta alla consapevolezza che la risposta si troverà dentro l’Uomo e che arrivare a questa verità interiore rappresenti l’unica salvezza.

I S.A.M. PROJECT nascono nel luglio 2020 dalla mente di due artisti italiani di lunga esperienza, D.D. Sword (alias Marco de Maria) e Mark Boomer (alias Marco Spinelli).

Il progetto è quello di creare sonorità moderne con atmosfere anni 80-90, un sound contaminato dove si possono trovare tracce di rock elettronico, dubstep, rap, Drum and Bass, R’n’R.

Definiscono la loro ’’una musica per tutti e per nessuno’’.

I primi due anni, Mark e D.D., li hanno spesi a sperimentare, comporre e creare un sound accattivante e brani di alto livello per poter competere nella scena internazionale.

Ora hanno all’attivo una dozzina di singoli pubblicati e rispettivi video.

Di recente hanno firmato per Sorry Mom, agenzia di management diretta da Luca Bernardoni e Marco Biondi, con cui preparano l’uscita di numerosi singoli, tra cui l’ultimo “New Day Dawn”.