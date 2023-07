Rodolfo Banchelli torna con il singolo “La tua droga qual’è?”

Il cantautore Rodolfo Banchelli, noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1984 con il brano “Madame”, torna con un nuovo singolo intitolato “La tua droga qual’è?”

Il celebre cantautore Rodolfo Banchelli, noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1984 con il brano “Madame”, è pronto a far ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato “La tua droga qual’è?”.

La canzone, scritta da Banchelli stesso, anticipa l’uscita del suo nuovo album, previsto per settembre 2023.

“La tua droga qual’è?” è un brano diretto e potente che invita l’ascoltatore a riflettere sulla propria identità e sulle droghe del mondo moderno, per poi ritornare all’amore e all’innamoramento come unica salvezza.

Il brano è stato rimixato e potenziato da Manuel DJ, che ha saputo mantenere la forza del testo originale ma al contempo renderla più ballabile e fresca.

Il brano recita: “Chi sei?.. Chi sei davvero? .. Dimmelo.. Non nasconderti.. Hai due facce? Hai misteri che non vuoi svelare.. Sei drogato di questo mondo assurdo.. Non nasconderti .. Liberati.. E poi torna all’ Amore.. All `Innamoramento… Che è sempre la strada più bella.. L ‘unica salvezza…”.

Rodolfo Banchelli è un cantautore di grande talento, con una lunga carriera alle spalle. Ha sempre scritto la musica e i testi delle sue canzoni, dimostrando di essere un artista completo e molto originale.

Il nuovo singolo “La tua droga qual’è?” è un ulteriore conferma della sua capacità di scrivere testi intensi e coinvolgenti.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 maggio p.v. mentre l’album completo ( disponibile a settembre 2023 ) si preannuncia come uno dei lavori più interessanti e originali del panorama musicale italiano.

BIOGRAFIA BANCHELLI:

Rodolfo Banchelli inizia la sua attività di ballerino a 14 anni in un piccolo club vicino casa e già a 15 anni è campione italiano di Boogie woogie e Rock ‘n Roll. A 17 anni vince i campionati d’Europa, a 18 e 19 anni vince i campionati del mondo di Rock ‘n roll con la squadra nazionale italiana.

A 16 anni apre la sua prima scuola di ballo e a 22 e già professore internazionale. Forma e prepara ballerini di prima grandezza che vincono campionati italiani ed internazionali di varie specialità: Rock’ n roll, Boogie woogie, Twist, Cha cha cha e Charleston, balli in cui Banchelli è straordinariamente preparato e originale.

Come ballerino ha anche realizzato un video per Lucio Dalla ed ha fatto le coreografie per il primo video di Ivana Spagna.

E’ inoltre protagonista del film “Rock & Roll”, una commedia italiana che narra la vita di un ballerino e dell’ambiente delle competizioni di ballo ,che assomiglia un po’ alla vita reale di Banchelli.

In teatro ha partecipato all’ “ OPERA DELLO SGHINAZZO “ con il grande Dario Fo’.

Al ballo unisce la sua passione per la musica scrivendo canzoni e iniziando l’attività di cantante vincendo il festival Castrocaro Terme e partecipando a 2 festival di San Remo come solista ed un festival come autore con un brano scritto per Petra Magoni.

Incide il suo primo album, “ GUERRA” , con produttore artistico Fabrizio Federighi ( noto produttore discografico di gruppi come Denovo, Neon …. ) ed i musicisti della formazione dei Neon ( storica band della New Wave italiana negli anni ’80 ) ,connubio innovativo per un ottimo Rock d’ autore.

Nel suo secondo disco, “ UN C’E’ VERSO “, scrive tutte le sue canzoni e produce questo CD con Davide Romani,( produttore e bassista di fama internazionale ), che ha collaborato in varie occasioni anche con Adriano Celentano.

Negli ultimi anni ha condotto tre trasmissioni televisive su circuito regionale, ed ha ripreso la sua attività artistica a tutto tondo sfruttando al meglio le esperienze acquisite come cantante, ballerino, attore e conduttore.

E’ stato ospite di programmi tv come “MAURIZIO COSTANZO SHOW” e “BUONA DOMENICA” insieme allo storico gruppo dei DENNIS & THE JETS ( nota band fiorentina con 1500 concerti alle spalle che ha partecipato a molti programmi Rai con Renzo Arbore, da “DOC” a “Quelli della notte” e “Indietro Tutta” ),con i quali ha cantato in molti concerti in giro per l’ italia e realizzato un Cd dal nome

“ TUTTA COLPA DEL ROCK AND ROLL “ .

Rodolfo ha anche grande esperienza come direzione artistica e gestione di festival e locali. Ha ideato e gestito lo storico locale “MANILA” di Campi B. (FI) che per le idee innovative e la programmazione artistica di Banchelli è stato punto di riferimento in Europa per tutti gli appassionati di musica e arte. Sono uscite varie pubblicazioni e libri che documentano un ventennio di successi del famoso locale. Al Manila come allo “ 055 “ altro locale curato da Banchelli hanno suonato e sono cresciuti artisticamente gli SPANDAU BALLET, i LITFIBA; PIERO PELU, CARLO CONTI,GIORGIO PANARIELLO,LEONARDO PIERACCIONi, il famoso d.j. Stefano Noferini…insieme a moltri altri.

Ha curato la direzione artistica del “PORTO DI MARE LIVE” che in pochi mesi è già diventato un punto di riferimento per gli appassionati di musica di qualità e buona cucina e ha dato spazio ai migliori musicisti dal Jazz alla musica D’autore.

Ultimamente ha ideato e realizzato il “ PREMIO SPADARO “ , festival che unisce la tradizione popolare alla musica d’ autore con ospiti come NARCISO PARIGI, RICCARDO MARASCO, RICCARDO TESI, BEPPE DATI, MIMMO EPIFANI, LISETTA LUCHINI e gli splendidi MANDOLINISTI FIORENTINI, ha ideato e organizzato GOCCE D’AUTORE festival alla 3à edizione,dedicato alla musica d’autore e al vino di qualità,che ha già portato alla luce nuovi cantautori Toscani.

Ha continuato anche la sua esperienza teatrale con “ ANIMA TOSCANA “ (uno spettacolo dedicato alla rielaborazione della tradizione popolare, con Lisetta Luchini, tre splendidi musicisti, Glenn Capaldi, Vanni Breschi e Lorenzo Forti ed i Mandolinisti Fiorentini ) ed i Ballerini Cinzia Daloiso, Marco Tofani, Mauro Coparini e Patrizia Farsetti. Nel 2010 è diventato anche un disco.

Nel 2012 è uscito il suo nuovo CD dal titolo “SWING ITALIANO”, 12 canzoni alcune scritte dallo stesso Banchelli ,e con rielaborazioni di brani di Buscaglione, Natalino Otto, Spadaro, che mettono in luce la sua qualita’ di cantautore e la sua anima SWING.

Nel 2013 ha portato in scena lo spettacolo “ 900 , la storia del XX secolo raccontata attraverso le canzoni e le danze “.

Nello stesso anno ha organizzato il FESTIVAL ALZA LA VOCE, in collaborazione con Unicoop, che ha messo in luce nuovi artisti,alcuni come , Gianmarco Sieni in arte Jimmy Rasha (rapper che ha vinto questa edizione) in lavorazione il suo primo cd e video .

Giugno 2014 ha presentato un’anteprima del suo nuovo progetto dedicato agli anni 50/60 – alla Capannina del Forte dei Marmi, in collaborazione con il Blues-Man Riccardo Castellini, ed i Dennis and e Jets, cantando e Ballando il Rock and Roll, danza che esegue ancora Magistralmente ed insegna insieme ad altre danze Swing in tutta la Toscana con la sua scuola , la Bottega dello Swing

Nel 2014 ha realizzato la seconda edizione, Alza la Voce Festival selezionando cantanti e ballerini, che saranno in scena con Banchelli, nel Musical,dedicato alla vita di Odoardo Spadaro, ”La porti un Bacione a Firenze”, rappresentato, il 23 Aprile 2015 al Teatro Puccini di Firenze con grande successo e in tour nei migliori teatri Toscani..Cica Jhonson, Annalisa Bratti , Florise Sbrancia uscite dal festival ora sono protagoniste del Musical insieme a Cinzia Daloiso campionessa di Swing che canta recita e danza con Banchelli in questo progetto.

E ‘ uscito nel mese di Gennaio 2016 il suo nuovo disco dal titolo I CANTAUTORI NON BALLANO pubblicato dalla storica etichetta IRMA Rekord, in collaborazione con RADIO COOP e M.E.I. che sarà in promozione nella radio Coop in tutta Italia un progetto dedicato alla musica Swing, con la BANCHELLI B:B:ORCHESSTRA, canzoni scritte da Rodolfo con arrangiamenti di Duccio Bertini e realizzato con 10 musicisti jazz di qualità , da questo progetto nasce lo spettacolo teatrale IL SINCOPATO, viaggio nello Swing Italiano presentato alla storica Sala Vanni di Firenze. Il Musical HO UN SASSOLINO NELLA SCARPA, ha debuttato al Teatro Le Laudi a Dicembre 2017 un progetto dedicato allo swing italiano con musicisti dal vivo scritto ed interpretato dallo stesso Banchelli con i ballerini della Bottega dello swing. A Marzo 2018, il Musical “Don Milani”, ha debuttato al Teatro Puccini di Firenze. Un progetto teatrale d’autore, dedicato agli insegnamenti del priore di Barbiana, scritto , ideato e diretto da Rodolfo Banchelli , che jha scritto anche tutte le canzoni del Musical, un’opera insolita e profonda condiviso con Cinzia Dalioso che interpreta la perpetua.

Nel 2023 si riaffaccia nel panorama musicale con il singolo “La tua droga qual’ è” pubbicato con Label Music Universe a.c.m., che preannuncia l’ uscita dell’ album che uscirà in settembre.