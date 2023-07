L’oroscopo di oggi, lunedì 17 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 17 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Possibili promozioni e avanzamenti. In amore ritroverai dolcezza.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La situazione generale regala una buona energia, approfitta delle prossime ore per cercare di recuperare terreno. Metti da parte la malinconia e ricorda che è in arrivo una piccola o grande gioia in famiglia.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, meglio non andare di corsa perché la fretta è cattiva consigliera. Nel lavoro anche se hai una buona proposta, probabilmente non sai cosa fare, se dire no o accettare. Al contempo chi vive una storia conflittuale ritrova serenità…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Nuove attività, si può tamponare una falla, contratti con meno soldi ma accettabili. Non strafare e stasera evita polemiche.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Buone opportunità. E’ tempo di legalizzare una unione, è il momento giusto per farlo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Questa è una giornata interessante. Se sei single potresti incontrare la persona dei tuoi sogni. Ti sei reso conto di aver fatto un passo azzardato nel lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Lasciarsi scappare qualche occasione potrebbe essere davvero un errore madornale. Situazione discreta per quanto riguarda la forma. Qualche discussione con Vergine o Scorpione.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ci sono ombre, se hai un’attività indipendente rimanda le cose importanti. Oggi avrai qualche piccola incertezza o difficoltà fisica, forse perché stai facendo troppe cose.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se hai la possibilità di guadagnare più o meno a seconda di come va la giornata questa situazione è convincente. Avrai successo, soprattutto se ti muovi o hai contatti con altre città.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

I rapporti con i figli possono riservare sorprese. Il tuo problema è quello di non ascoltare gli altri quando ti avvisano di un pericolo che sottovaluti.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Questa giornata parte in maniera agitata. Potresti discutere in amore o scaricare nel rapporto tensioni nate da fuori. Se hai a che fare con una persona nel lavoro sii prudente…

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Oggi avrai qualche dubbio in più, evidentemente la fatica si fa sentire. In questo periodo non ti senti contento, nemici da contrastare; sii cauto.