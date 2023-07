La Rai cancella il programma di Facci per l’articolo sul caso la Russa

La Rai cancella il programma di Facci dopo l’articolo sul caso La Russa. Il giornalista avrebbe dovuto guidare una striscia quotidiana di 5 minuti prima del Tg2 dell’una

La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti ‘I facci vostri’, inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l’amministratore delegato Roberto Sergio, informata la presidente Marinella Soldi, d’intesa con il direttore dell’approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il direttore generale Giampaolo Rossi”. Così l’azienda di viale Mazzini fa fuori Filippo Facci dai suoi palinsesti in seguito all’articolo delle polemiche uscito su Libero in cui il giornalista affrontava il caso La Russa junior.

Nel pezzo incriminato, tra le altre cose, Facci scriveva: “Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”. Frasi definite discriminatorie da più parti, tanto che a gran voce era stata chiesta una Commissione di Vigilanza Rai. E la sua presidente, Barbara Floridia, non aveva esitato a prendere posizione, parteggiando per una valutazione “seria e rigorosa” da parte della Rai.

LA PRESIDENTE COMMISSIONE VIGILANZA RAI FLORIDIA: “RISPETTO PER LE PERSONE, PARITÀ DI GENERE E LOTTA AL SESSISMO VENGONO PRIMA DI OGNI ALTRA COSA”

“Esprimo soddisfazione per la decisione della Rai che ha ufficializzato la cancellazione della striscia di Filippo Facci dai propri palinsesti. Si tratta di un messaggio importante e positivo che l’azienda manda all’opinione pubblica anche visto l’impatto che la vicenda ha avuto e su cui io stessa ho ritenuto di prendere posizione nei giorni scorsi. Il rispetto per le persone, la parità di genere e la lotta al sessismo sono principi che vengono prima di ogni altra cosa e su cui la Rai non poteva e non può derogare in nessun caso”, ha fatto sapere Floridia.

“Lo spazio in palinsesto- si legge nel comunicato della Rai- verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 ‘I fatti vostri’. Il programma che sostituirà ‘Cartabianca’ sarà comunicato nel Cda del 25 luglio”.