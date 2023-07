I Lost Dogs Laughter pubblicano una nuova cover

I Lost Dogs Laughter tornano sulla scena musicale: fuori in digitale “Wrong”, è la cover del celebre brano dei Depeche Mode

Fuori il nuovo singolo della band romana Lost Dogs Laughter. La canzone è stata scelta come colonna sonora del film, scritto e diretto dal regista ed ex membro della band David Petrucci, “Black Secret” e la band per questa occasione ha deciso di mettersi alla prova con la reinterpretazione del celebre pezzo dei Depeche Mode.

Per questa pellicola, che ha vinto premi come best horror, in festival di genere in California, Inghilterra, Svezia, Spagna, Francia, Giappone e molti altri paesi, il gruppo ha dovuto accuratamente scegliere il brano da rivisitare, di modo da dare una maggiore enfasi e un miglior significato a tutto il lavoro.

Il video che accompagna il brano non poteva seguire il fil rouge del progetto e vede come interprete Diego Riace, attore protagonista anche del lungometraggio.

La band nasce a Roma nel 2010 quando Matt (voce e chitarra) recluta Luk (basso), con il quale stava condividendo l’esperienza nei Kubomedusa, per registrare alcuni brani scritti in precedenza e che poco si adattavano al sound punk della band.

Da questa collaborazione, nel Febbraio del 2011, nasce una demo unplugged autoprodotta composta da 5 brani che prende il nome di “A Modern (Acoustic) Fairy Tale” e che dà il via ad una serie di esibizioni come duo acustico live nella capitale ed a Londra.

Parallelamente ai live, la band continua a produrre nuove canzoni e nel 2014 decide di voler dare una svolta al proprio sound portando i propri brani da acustico ad elettrico.

Dopo il primo album “Out of Space” del 2017 la band apre il canale ufficiale su Vevo tramite l’agenzia inglese Bocci Bros.

Nel 2020 la formazione si allarga grazie alla presenza di Simone Pelosi alla batteria e David Petrucci alla chitarra con i quali la band registra 4 brani e due video con David alla regia.

Il 2022 comincia con nuovo cambio di line up con l’arrivo di Davide D’Appollonio come chitarrista solista al posto di Petrucci e nell’ottobre con la collaborazione con Sorry Mom!, con cui escono i singoli “Hateful Mornings” e l’ultimo “Wrong”.