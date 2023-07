Giovani e donne che usano droghe a rischio più elevato di HIV e HCV

I giovani e le donne che fanno uso di droghe avrebbero un rischio più elevato di HIV e HCV secondo quanto riportato da una revisione sistematica

Gli autori sottolineano che i dati limitati sull’incidenza sottolineano la necessità di monitorare le epidemie globali di HIV e dell’epatite C (HCV) tra i consumatori di stupefacenti per via parenterale. Misurare l’incidenza dell’infezione da HIV e HCV tra le persone che si iniettano droghe (PWID) è la chiave per monitorare i progressi verso l’eliminazione. “A livello globale, circa il 18% delle persone che si iniettano droghe (PWID) vive con l’HIV e oltre il 50% è stato infettato dall’HCV”, scrivono Adelina Artenie del dipartimento di Scienze della Salute della Popolazione presso la Bristol Medical School nel Regno Unito , e colleghi.

“Negli ultimi due decenni, i tassi di incidenza di HIV e HCV sono diminuiti tra i PWID in alcuni paesi ad alto reddito (HIC). Nel frattempo, livelli costantemente elevati o focolai di HIV e HCV tra PWID sono stati segnalati in altri HIC e paesi a basso o medio reddito (LMIC).”

Proseguono gli autori: “Sono necessarie una migliore comprensione di questi modelli epidemiologici mutevoli e la disponibilità di dati a livello globale per orientare gli sforzi di sorveglianza e programmazione. Tuttavia, nessuno studio globale ha riassunto l’incidenza di HIV e HCV tra PWID.

In una revisione sistematica e meta-analisi, Artenie e colleghi hanno cercato nei database Medline, Embase e PsycInfo e identificato 125 studi con dati sull’incidenza di HIV e HCV tra PWID e associazioni con età e sesso. Di questi, 64 hanno stimato l’incidenza dell’HIV (30 HIC, 34 LMIC) dal 1987 al 2021 e 66 hanno stimato l’incidenza dell’HCV (52 HIC, 14 LMIC) dal 1992 al 2021.

L’obiettivo era riassumere i dati globali sull’incidenza dell’HIV e dell’HCV primari tra PWID e le associazioni con età e sesso o genere. Quarantuno (64%) di 64 stime di HIV e 42 (64%) di 66 HCV provenivano da singole città piuttosto che da più città o a livello nazionale.

L’incidenza aggregata è stata di 1,7 per 100 anni-persona (IC 95%, 1,3-2,3) per l’HIV e di 12,1 per 100 anni-persona (IC 95%, 10-14,6) per HCV. Rispetto ai PWID più anziani, quelli più giovani presentavano un rischio più elevato di HIV (RR=1,5; 95% CI, 1,2-1,8) e HCV (RR=1,5; 95% CI, 1,3-1,8). Allo stesso modo, le donne erano a maggior rischio di HIV e HCV (RR=1,4; 95% CI, 1,1-1,6 e RR=1,2; 95% CI, 1,1-1,3, rispettivamente) rispetto agli uomini.

“Dati i maggiori rischi di acquisizione di HIV e HCV nelle persone che fanno uso di droghe giovani rispetto a quelle anziane e nelle donne rispetto agli uomini che si iniettano droghe, sono urgentemente necessarie anche misure di prevenzione e riduzione del danno adeguate all’età e al genere per servire questi sottogruppi ad alto rischio, concludono Artenie e colleghi.

“È probabile che anche fattori diversi dall’età e dal sesso o dal genere influenzino i rischi di acquisizione dell’HIV e dell’HCV (ad esempio, i tipi di droghe iniettate e il contesto dell’iniezione, l’identificazione come uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini). La ricerca aveva anche bisogno di sintetizzare il ruolo di questi altri fattori per rafforzare meglio le risposte di prevenzione dell’HIV e dell’HCV”.

