Diabete di tipo 2: ertugliflozin riduce necessità di insulina

Diabete di tipo 2 e malattia aterosclerotica: con ertugliflozin minore necessità di insulina secondo un nuovo studio

Gli adulti con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare aterosclerotica sono risultati avere una minore probabilità di necessitare di insulina e, se in terapia insulinica, hanno mostrato un minor fabbisogno di insulina se trattati con ertugliflozin 5 mg o 15 mg al giorno rispetto al placebo, secondo un’analisi dello studio VERTIS CV pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Originariamente il trial VERTIS CV ha assegnato in modo casuale adulti con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare a ricevere 5 o 15 mg di ertugliflozin oppure placebo una volta al giorno. La nuova analisi ha evidenziato che i pazienti nei due gruppi ertugliflozin avevano un rischio ridotto di aver bisogno di insulina, un tempo più lungo prima di iniziare la terapia con insulina e una minore probabilità dovere aumentare la dose di almeno il 20% se stavano assumendo insulina al basale.

«L’insulina è uno strumento essenziale e importante per il controllo glicemico, ma la tempistica esatta del suo bisogno è poco precisa, dal momento può spesso variare in funzione delle caratteristiche del paziente, della durata del diabete di tipo 2, della riserva di cellule beta e dell’entità della tossicità del glucosio, tra gli altri fattori» ha dichiarato il primo autore Samuel Dagogo-Jack, responsabile della divisione di endocrinologia, diabete e metabolismo e direttore del centro di ricerca clinica presso l’Health Science Center dell’Università del Tennessee a Memphis.

«Lo studio VERTIS CV ha dimostrato che in alcuni pazienti che altrimenti avrebbero ricevuto insulina, un SGLT2 inibitore, agendo tramite meccanismi insulino-indipendenti, potrebbe allungare il tempo prima della somministrazione di insulina migliorando il controllo glicemico. L’insulina deve essere prescritta quando indicata, ma l’onere del trattamento dovrebbe essere ridotto al minimo e l’aderenza ottimizzata, utilizzando pratiche emergenti basate sull’evidenza» ha aggiunto.

Minori probabilità di necessitare di insulina con ertugliflozin

Durante lo studio, negli oltre 8.000 partecipanti a VERTIS CV è stato valutato l’uso di insulina, in termini di tempo prima dell’inizio della terapia insulinica in quanti non ne facevano uso al basale e la variazione nel tempo della dose di insulina basale negli utilizzatori. È stato inoltre misurato il tempo al primo aumento di almeno il 20% della dose di insulina, raccogliendo l’incidenza di eventi ipoglicemici. Il 53% dei pazienti non assumeva insulina al basale e, tra quanti invece ne facevano uso, circa il 60% utilizzava un regime basal-bolus.

Degli adulti non trattati con insulina al basale, ha iniziato a farne uso il 17,5% del gruppo placebo rispetto al 12,8% del gruppo ertugliflozin 5 mg e l’11,6% del gruppo ertugliflozin 15 mg. I pazienti trattati con ertugliflozin 5 mg (HR = 0,7, P < 0,001) o ertugliflozin 15 mg (HR = 0,64, P<0,001) avevano meno probabilità di avviare la terapia insulinica rispetto a quelli assegnati al placebo.

«Diversi meccanismi potrebbero aver contribuito al minor numero di inizio dell’assunzione di insulina osservato dopo il trattamento con ertugliflozin» hanno scritto i ricercatori. «Oltre al miglioramento del controllo glicemico e della glucotossicità, è noto che ertugliflozin e altri SGLT2 inibitori riducono il peso corporeo. Inoltre, è stato riscontrato che il trattamento con ertugliflozin è associato a indici ridotti di steatosi epatica. Ci si può aspettare che il miglioramento della sensibilità all’insulina conseguente alla perdita di peso e alla riduzione del grasso del fegato riduca il fabbisogno di insulina».

L’uso di ertugliflozin è stato associato a un ritardo fino a 245 giorni per raggiungere un’incidenza del 5% dell’inizio della terapia con insulina, a un ritardo fino a 669 giorni per raggiungere un’incidenza del 10% e a un ritardo fino a 619 giorni per raggiungere un Incidenza del 15% rispetto al placebo.

Dosi di insulina inferiori con ertugliflozin

I pazienti in trattamento con ertugliflozin 5 mg hanno utilizzato 4,18 unità di insulina in meno al giorno rispetto a quelli assegnati al placebo, e il gruppo sottoposto alla dose di 15 mg ha utilizzato in media 6,9 unità di insulina in meno al giorno rispetto al gruppo placebo. Gli adulti che usavano ertugliflozin 5 mg (HR = 0,62, P<0,001) o 15 mg (HR = 0,51, P<0,001) avevano meno probabilità di avere un aumento della dose di insulina di almeno il 20% rispetto al gruppo placebo. Una percentuale maggiore nel gruppo ertugliflozin 15 mg (4,1%) ha interrotto l’uso di insulina durante lo studio rispetto al gruppo ertugliflozin 5 mg (2,4%) e al gruppo placebo (2,2%).

Gli eventi ipoglicemici non differivano tra i gruppi in trattamento attivo e placebo, con o senza uso di insulina al basale. Tra quanti assumevano insulina al basale, nel gruppo ertugliflozin rispetto al placebo si è verificato un tasso inferiore di eventi di ipoglicemia grave e sintomatica e un tasso più elevato di eventi di ipoglicemia asintomatica.

«Sono necessarie ulteriori informazioni sui meccanismi delle nostre osservazioni chiave» hanno concluso gli autori. «Il disegno dello studio non ha consentito una valutazione dettagliata della funzione delle cellule beta, del possibile miglioramento della resistenza all’insulina a seguito della perdita di peso e di altri meccanismi plausibili associati all’esposizione agli inibitori SGLT2».

