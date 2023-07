DHL Global Forwarding utilizzerà la rete ferroviaria degli Emirati Arabi

Joint venture consentirà a DHL Global Forwarding di utilizzare la rete di Etihad Rail per condurre le operazioni principali all’interno degli EAU

DHL Global Forwarding, lo specialista del trasporto aereo e marittimo del Gruppo Deutsche Post DHL, e Etihad Rail, lo sviluppatore e operatore della rete ferroviaria nazionale degli Emirati Arabi Uniti, hanno firmato una partnership strategica presso il Middle East Rail, situato nell’Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC). L’accordo prevede la costituzione di una joint venture che consentirà a DHL Global Forwarding di utilizzare la rete di Etihad Rail per condurre le operazioni principali all’interno degli EAU.

Secondo i termini dell’accordo, DHL Global Forwarding utilizzerà la rete ferroviaria, che collega i principali poli industriali, come uno dei suoi principali mezzi di trasporto per distribuire le merci in tutti gli EAU.

La nuova joint venture, operando attraverso la rete di Etihad Rail, rafforzerà ulteriormente l’offerta di trasporto merci sostenibile negli EAU. Si prevede che l’accordo ridurrà in modo significativo le pressioni sul trasporto stradale e favorirà gli scambi, il commercio e la logistica, svolgendo al contempo un ruolo chiave nell’aiutare gli EAU a rispettare i propri impegni di responsabilità ambientale.

L’ambiziosa partnership ventennale tra DHL ed Etihad Rail offrirà vantaggi significativi alle aziende, ottimizzando l’utilizzo di tempo e risorse, riducendo i costi e rendendo più efficiente la gestione degli asset. Inoltre, rafforzerà i servizi logistici e di supply chain end-to-end per i clienti della regione. I solidi prodotti DHL per il trasporto merci su rotaia offrono un trasporto sicuro e affidabile, e rappresentano un’alternativa ecologica al trasporto merci su strada o via aerea.

Poiché la ferrovia è considerata una delle modalità di trasporto più sostenibili, Etihad Rail si impegna a contribuire all’iniziativa strategica Net Zero entro il 2050 degli Emirati Arabi Uniti. Attraverso questa iniziativa la rete ferroviaria nazionale degli EAU contribuirà a ridurre le emissioni di carbonio nel settore del trasporto su strada del 21% entro il 2050 e ogni viaggio in treno farà sì che fino a 300 camion in meno viaggino per strada.