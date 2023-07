Cresce l’impatto economico del porto di Everglades

Il rapporto annuale sull’impatto economico del porto di Everglades mostra che è un solido motore, non solo per la Contea di Broward, ma anche per lo Stato della Florida

Se la pandemia e le sue conseguenze sono state una ferita al cuore dell’industria portuale, il rapporto annuale sull’impatto economico del porto di Everglades appena pubblicato è proprio il balsamo necessario.

L’analisi commissionata dalla Martin Associates sull’occupazione e sull’influenza finanziaria del porto marittimo nei settori delle merci e delle crociere ha dimostrato che il Porto è un solido motore economico, non solo per la Contea di Broward, ma anche per lo Stato della Florida. Lo studio misura l’impatto del porto in termini di posti di lavoro, guadagni personali, entrate commerciali e imposte statali e locali per l’anno fiscale (FY) 2022.

Il trasporto merci ha registrato alcuni mesi di volumi record, con partenze da nuovi mercati in India, Asia e Mediterraneo. Il porto ha registrato anche un aumento del traffico crocieristico verso destinazioni prevalentemente caraibiche, e prevede che nell’anno fiscale 2020 il porto sarà attraversato da oltre 3,6 milioni di ospiti. Non da meno, il settore energetico ha registrato il secondo volume più alto nella storia del Porto. “I numeri significativi dell’impatto economico dimostrano che siamo di nuovo in gioco e pronti a mantenere la nostra posizione di porto marittimo leader in Florida, con diverse linee di business che ci permettono di essere il porto di scelta per le merci oceaniche e gli ospiti delle crociere”, ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore del porto Jonathan Daniels. L’attività economica è aumentata di quasi 10 punti percentuali rispetto ai 30 miliardi di dollari dell’anno precedente, e la tendenza al rialzo dei numeri si riscontra in tutti i settori del rapporto dell’esercizio 22. Nell’ultimo anno fiscale, le tre linee di business di Port Everglades hanno registrato incrementi notevoli.

“Il Porto continuerà a costruire sulla base della sua crescita nell’anno fiscale 22. Questo lavoro è iniziato con i settori delle crociere e delle merci che hanno ottenuto numerosi successi, tra cui la Disney Cruise Line che ha scelto il nostro porto come secondo homeport – con piani in corso per l’apertura in autunno – e l’arrivo questa settimana del servizio Santana della MSC Mediterranean Shipping Company, che collega il sud-est asiatico agli Stati Uniti, come parte del cambio di rotazione dei porti della compagnia”, ha detto Daniels.