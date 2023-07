Come controllare il pavimento pelvico senza fare fatica

Per agevolare la routine femminile che alleni correttamente il pavimento pelvico, c’è un dispositivo intelligente che può fare la differenza

Quando si parla di allenamenti, tra i muscoli menzionati non ci sono quasi mai quelli del pavimento pelvico. Il motivo è legato sostanzialmente alla sede “intima” e nascosta della muscolatura e al disagio di non voler ammettere problemi di minzione.

Un dispositivo intelligente può facilitare gli esercizi di Kegel pensati proprio per rinforzare le pareti pelviche e offrire anche vantaggi nella sfera sessuale. L’esperta per INTIMINA, Manuela FARRIS spiega come e quando essere pronte ad affrontare questo argomento.

PIU’DELLA META’ DELLE DONNE (58%) SOFFRE DI INCONTINENZA DA STRESS

Un recente sondaggio INTIMINA(1) ha scoperto che tra le oltre 5mila donne intervistate, il 58% soffre di incontinenza da stress, il che significa che quando ridono, tossiscono, starnutiscono o sollevare qualcosa di pesante, rilasciano un po’ di urina. Il 43% ha affermato di aver avuto rapporti sessuali dolorosi. Ma la maggior parte non sa che questo è un sintomo di disfunzione del pavimento pelvico che può essere curato.

“La maggior parte delle persone non conosce questi muscoli fino a quando non c’è qualcosa di “sbagliato” e non si verificano sintomi. Spesso presentano sintomi di incontinenza urinaria, dolore pelvico, costipazione, urgenza/frequenza urinaria e – spiega Manuela FARRIS, ginecologa – anche dolore nei rapporti e difficoltà nei rapporti sessuali. Dedico molto tempo nelle spiegazioni sull’importanza di allenare i muscoli del pavimento pelvico, accorgendomi che non è una pratica così diffusa tra la popolazione femminile”.

QUANDO E’ MEGLIO COMINCIARE A FARE I KEGEL

Non esiste un’età precisa per cominciare: questi esercizi possono essere utili per prevenire l’incontinenza in età più avanzata e nello stesso tempo possono migliorare la sessualità. Tutti i muscoli hanno bisogno di essere allenati, compreso il pavimento pelvico che può risentire di una mancanza di allenamento. Uno studio (2), che includeva un follow-up di 10 anni dopo gli esercizi per i muscoli del pavimento pelvico di Kegel, ha portato risultati impressionanti. Ha dimostrato che c’è una probabilità del 66% che gli effetti favorevoli di Kegel persistano per almeno dieci anni.

“La fase prima della menopausa , in particolare, è il momento in cui i livelli ormonali iniziano a ridursi lentamente, soprattutto gli estrogeni – continua FARRIS – ed è per questo che le donne potrebbero riscontrare alcuni problemi o cambiamenti nella vagina. L’estrogeno è responsabile della idratazione e dell’elasticità dei tuoi tessuti”.

LE PIU’ PIGRE AD ALLENARE IL PAVIMENTO PELVICO SONO LE ITALIANE

Il pavimento pelvico è un gruppo di muscoli e legamenti che supportano la vescica, l’utero e l’intestino. Quando il pavimento pelvico si indebolisce, viene meno il sostegno degli organi pelvici e si possono presentare problemi di incontinenza e di prolasso. La maggior parte delle donne intervistate(3) ha avuto problemi al pavimento pelvico almeno una volta, ed è sorprendente che sono poche le donne che non ne esercitino i muscoli. Il sondaggio infatti mostra che la maggior parte delle donne non fa mai esercizi di Kegel. In cima alla lista c’è l’Italia (52%), seguita da Francia (49%), Germania (47%), Paesi Bassi (45%), Spagna (40%), Croazia (38%), Regno Unito (32%) e Svezia (30%).

COME OTTENERE RISULTATI SENZA FARE FATICA

Gli esercizi di Kegel, se eseguiti correttamente, possono aiutare a rafforzare i muscoli del pavimento pelvico e con l’aiuto di dispositivi intelligenti (vedi KegelSmart 2 ricaricabile), che registrano la forza pelvica e impostano automaticamente i livelli di esercizio, è molto più facile. Fare questi esercizi aiuta le donne a prepararsi per una gravidanza sana, a recuperare la tensione vaginale dopo il parto, a migliorare le sensazioni durante l’intimità e ridurre i sintomi di incontinenza da stress, prolasso degli organi pelvici, secchezza vaginale, disfunzione sessuale

Bastano 5 minuti al giorno, per dare risultati misurabili in pochi mesi.

Lo studio clinico KegelSmart (4) ha mostrato che la forza media del pavimento pelvico è raddoppiata dopo 12 settimane. Non solo: il 90% delle donne ha riportato un miglioramento del controllo della vescica e il 94% ha migliorato la tenuta e il tono vaginale.

KegelSmart 2 è un dispositivo ricaricabile, rivestito in silicone, progettato per adattarsi perfettamente all’anatomia femminile. Le delicate vibrazioni guidano le donne attraverso una routine completa degli esercizi: tutto ciò che devono fare è contrarsi quando vibra e riposare quando si ferma.

FONTE

(1) Sondaggio INTIMINA, 2023 – su 5083 donne (di età compresa tra i 18 e i 45 anni) condotto in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Spagna

(2) https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1464-410x.2000.00506.x

(3) Censuswide-INTIMINA, 2021- su oltre 8.000 donne di età compresa tra 25 e 55 anni di 8 paesi quali Italia, UK, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Svezia, e Croazia)

(4) https://www.intimina.com/blog/kegelsmart-clinical-trial/