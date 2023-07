Volo Altissimo online con l’album “Bambino Guerriero”

“Bambino Guerriero”, l’album d’esordio di Volo Altissimo, è un viaggio autobiografico: il disco è disponibile sulle piattaforme streaming

Il primo album di Volo Altissimo, Bambino Guerriero è un’ azzeccata miscela di cantautorato e pianoforte, in cui l’artista riflette tutto il suo essere. Il titolo dell’album prende il nome dalla track numero quattro, che presenta un testo molto profondo in cui Volo Altissimo descrive una parte di sé che ancora oggi vive in lui. Quattordici tracce per un disco che viaggia con fluidità tra i generi che vanno dal pop/rap fino al punk/rock.

Universo

La traccia che apre il disco rappresenta un inno alla consapevolezza che prende coscienza di sé stessa, che parte dal profondo del cuore dell’artista fino a scoprire i lati più sorprendenti dell’universo. Tutto è uno.

Cadrò con tè

È una poesia d’amore scritta a quella persona che rappresenta la vita e la speranza per lo scrittore. Una dedica che nel bene e nel male sarà sempre al fianco suo.

Volare ≥ Sognare

La canzone rappresenta l’amore e la fede che governano gli equilibri della natura umana. Volare significa Sognare oltre.

Bambino Guerriero

La Title track dell’album presenta un testo molto profondo in cui l’artista descrive una parte di sé stesso, che ancora oggi vive in lui. Si porta dentro un bambino guerriero che sin dai 5 anni anni ha lottato con la paura della morte, con l’abbandono e l’insicurezza. La storia è basata su un evento accaduto 20 anni fa, in cui l’artista ha visto la madre in fin di vita strappata dai suoi occhi. Il brano racconta la storia di chi oggi porta le ferite di quanto accaduto, ma che fiero di sé stesso, non cela le sue cicatrici che lo hanno forgiato. Tutti abbiamo dentro di noi un bambino Guerriero, Volo Altissimo racconta le imprese del suo.

Sirio La canzone rappresenta una dedica che l’artista fa al fratello scomparso ancora prima di nascere. Nella sua visione, l’ anima del fratello defunto parla con l’artista attraverso il pianoforte. E le notti più buie sa che nel cielo brillerà per lui, esattamente come la stella Sirio.

Giorno Zero

È un inno alla felicità e alla gioia di chi insegue i propri sogni. Quelli di Volo Altissimo sono cominciati il giorno zero, data d’inizio ufficiale del primo vero tour dell’artista.

Ingegneria del tempo

È un opera che supera e trascende spazio e tempo. Un’ analisi attenta a ripercorrere gli errori che hanno condizionato la vita dell’artista e, tornando indietro nel tempo, scopre che quegli errori che tanto criticava lo hanno fatto diventare ciò che oggi rappresenta.

Danzerò con te

La Danza come metafora della vita, in grado di toccare l’anima e ballare insieme a lei. L’artista giura fedelmente di ballare sempre con la vita, sotto il sole e sotto la pioggia.

Riva del sol

Riva del Sol è un’esplosione di energia e consapevolezza che i sogni possono essere raggiunti. Il brano, un mix tra Rock e rap, racconta un’esperienza autobiografica. È stata scritta e composta in un resort in Calabria durante un soggiorno per il tour, il resort si chiamava proprio Riva del Sol.

1994

E’ la dedica al fratello maggiore cresciuto con lui. Lo ringrazia per essersi preso cura di lui e gli giura fedelmente che è pronto a restituire l’amore incondizionato che ha ricevuto dal 1994 ad oggi.

Come loro

Un discorso profondo sulla consapevolezza dell’artista che affronta la paura del giudizio.

4

Numero simbolico dell’artista che riprende le sue origini rap e racconta in sintesi l’album.

Io

Una riflessione profondamente introspettiva su parte della sua vita e delle sue paure.

La Nave dei sognatori

A chiudere l’album un’ esplosione di punk rock energico. L’artista spiega come ci si sente a salire su una nave solo di sognatori, persa nello spazio, ai confini dell’universo.

Volo Altissimo, Pseudonimo di Federico Messina (Varese, 2 dicembre 1997) è un Produttore e Cantautore italiano. Nel 2019 si avvicina al mondo del cinema studiando dizione e tecniche di recitazione presso la scuola artistica di Gianpaolo Mai. Pubblica i suoi primi brani nel 2020.

Seguono alcuni singoli nel corso del 2021 tra cui “Assenzio” in onda su radio nazionali da Maggio 2021. Diplomatosi al Liceo Classico e laureatosi in Scienze Giuridiche, porta i suoi studi all’interno delle canzoni, dall’uso del latino a riferimenti culturali che lo portano ad esibirsi in diretta su Radio Deejay ad Aprile 2022.

La sua musica è metaforica come il nome d’arte che ha scelto: “Volo Altissimo” perché quando canta è con i piedi per terra ma con il cuore e con la testa è su alto nel cielo.

Non si nasconde dietro maschere, condivide la sua storia e le sue emozioni, si mostra esattamente com’è, brutalmente onesto e profondo.