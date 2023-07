Stasera su Rai Storia “La verità negata”: ecco la trama del film

Rachel Weisz è la protagonista del film, diretto da Mick Jackson, “La verità negata” in onda domenica 16 luglio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. La pellicola racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving, che l’aveva citata in giudizio per diffamazione dopo che lo aveva accusato di negazionismo dell’Olocausto.

Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro “Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory”, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che lo scrittore britannico David Irving (Timothy Spall), prolifico autore di testi sulla Seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione.

La Lipstadt si trova così a doversi difendere e, con il suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton (Tom Wilkinson) provare una verità fondamentale, ovvero che l’Olocausto era un evento storico reale e non un’invenzione.